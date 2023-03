En la lona, un fracaso de Juan Méndez, obra de teatro en Foro El 790

A través de un cartel con clásico diseño boxístico, Periplo Cultura y Circo, y el Centro para la Difusión de las Artes del Circo en México, anuncian, En la lona, un fracaso de Juan Méndez. Pieza escénica, monólogo que cuenta la historia de "Juanelo”, un boxeador que alcanza la cima, y que antes de sufrir una caída brutal e irreversible, tendrá que enfrentarse a sus miedos mientras pelea en el cuadrilátero. Presenta la compañía Bravísimo, 23, 24 y 25 de marzo 20:30 horas en Foro El 790, Prisciliano Sánchez 790, zona Expiatorio, informó Lagencia Deartes.

En la lona, hace referencia al cuento de Julio Cortázar, “Torito”. "Era un boxeador extraordinario... (Justo Suárez, el "Torito de Mataderos"). Y curiosamente, también terminó perdiendo al final en los Estados Unidos, como está contado en Torito. Justo Suárez terminó de un modo trágico, abandonado por todos después de la derrota y murió tuberculoso en un hospital de provincia en Córdoba", dijo Julio Cortázar en entrevista que le realizó Antonio Trilla en Madrid en 1983.

Diseñada por Nano Cano, “la escenografía y la iluminación de En la lona, un fracaso de Juan Méndez, invitan al espectador a adentrarse el entorno de un boxeador en su quehacer diario, en ambientes que pasan de lo lúgubre a lo onírico, de la comedia a la tragedia, y justo ese es el reto como actor, el pasar de la comedia a la melancolía, al miedo, y todo mientras sigue sucediendo el circo, mientras sigue sucediendo el bufón, porque esas son las nuevas dramaturgias de circo”, agregó Juan Méndez, artista con más de 15 años de experiencia, quien es practicante apasionado del boxeo, y de esta relación surge uno de los temas del trabajo desarrollado.

Sinopsis. En la lona, es una pieza dramática y performativa; cómica y profunda, que transita entre el lenguaje circense, el teatral y el físico. "Juanelo" es el protagonista de una historia de boxeo que hace una metáfora sobre el costo que pagan los boxeadores al llevar a su cuerpo al límite, y cuando esto sucede, parece que han llegado a la cúspide; el problema es cuando se acaba, la caída siempre es brutal e irreversible.

El boxeo, un deporte violento y cruel: "Es que yo no lo veo violento y cruel. A mí me parece un enfrentamiento muy honesto, muy noble, como decías ahora. Me interesa el enfrentamiento de dos técnicas, de dos estilos, la habilidad de vencer siendo a veces, más débil. Te diré que casi siempre estuve del lado del más débil en el boxeo y muchas veces los vi vencer y es una maravilla", dijo Julio Cortázar... Y por ahí estaré atisbando.