En esta vida todo sale a flote

La comunidad le ha reconocido a Enrique Dau Flores, saliendo a flote su extraordinaria trayectoria en el área profesional, académica, política y social como gran y excepcional mexicano, otorgándole el invaluable reconocimiento del Doctor Honoris Causa, por el Instituto Tecnológico José Mario Molina.

La justicia verdadera de vez en cuando aparece. En este caso, Enrique ha entregado su vida, toda su capacidad y su profesión como ingeniero, habiendo sido presidente del Colegio de Ingenieros y además de la Sociedad de Ingenieros y Arquitectos de Guadalajara.

Primero estuvo investigando el cómo realizar vivienda para los más desamparados, por lo cual construyó, cuando dirigió Coposa, 500 casas que ahora son un ejemplo para los constructores de desarrollos inmobiliarios y casas de habitación popular.

Trabajó en México para el Departamento Central y le tocó apoyar fuertemente las consecuencias del trágico terremoto del 85, construyendo 14 mil departamentos en 380 edificios en el Centro de la ciudad, convirtiendo lo que eran vecindades en edificios durante los tres años siguientes al sismo.

Después en Guadalajara creó el Instituto de la Vivienda del Ayuntamiento, con mucho éxito. Luego, cuando fue electo gobernador Guillermo Cosío, Enrique desempeñó una magna secretaría que comprendía tres áreas muy importantes que eran Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Desarrollo Rural; fue una súper secretaría con grandes resultados.

Ha sido padrino de varias generaciones de ingenieros de la Universidad de Guadalajara. También fue electo alcalde en 1992 y le tocó aguantar sin ninguna culpa las consecuencias del catastrófico desastre del 22 de abril, ya que los políticos en el poder en ese tiempo armaron un escenario en el que resultó chivo expiatorio; esto lo reconoció posteriormente el procurador general de entonces, Ignacio Morales Lechuga, y debido a eso Enrique sólo duró 22 días como alcalde.

Tuvo la oportunidad de conocer y sentir las injusticias que existían en algunos encarcelados sin sentencia y sin causa; ahí nació la iniciativa de crear una asociación civil que se llamó “Apoyo y Desarrollo Social”, contratando un par de abogados, uno era Gerardo Octavio Solís, quien después fue gobernador sustituto y con el trabajo de ellos se liberaron 450 personas que no tenían ninguna culpa que justificara todo el tiempo que pasaron detenidas y sin sentencia. Pero luego vino una crisis y ya no era positivo seguir sacándolos porque volvían a delinquir al no encontrar empleo.

Ahora Enrique es secretario de la Consejería del Ejecutivo en este Gobierno del Estado con el gobernador Aristóteles Sandoval.

Como empresario siempre ha sido muy exitoso, desde los años setenta creó Napresa, que actualmente sigue trabajando con mucho éxito.

Es realmente satisfactorio y reconfortante el que a personas tan valiosas como Enrique Dau Flores se le entregue este invaluable reconocimiento de Doctor Honoris Causa, que lo tenía y lo tiene perfectamente bien merecido, ratificándolo como un gran y ejemplar mexicano.