En el Abierto de Zapopan se inscriben muy buenas jugadoras

Del 11 al 16 de marzo se realizará el evento más importante de tenis femenino internacional que Jalisco haya tenido.

Como ustedes saben, las jugadoras se van inscribiendo hasta que llegue la fecha de cierre, y es por eso que entre más van pasando los días mejores jugadoras quieren participar en esta gran fiesta tenística.

Las mejores 5 jugadoras que están en este momento inscritas son:

Alison Van Uytvanck (50 del mundo)

Alize Cornet (51 del mundo)

Pauline Parmentier (55 del mundo)

Yafang Wang (62 del mundo)

Bianca Andresscu (70 del mundo)



Pero también hay jugadoras que en este momento no tienen buen ranking que ya están inscritas y que llegaron a estar en Top 10 en su momento.

Renata Zarazúa será la jugadora que tendrá el wild Card de las mexicanas. Hay que recordar que esta jugadora es de nuestro estado.

En muchas ocasiones, nos preguntamos por qué razón no tenemos en estos momentos jugadores con buen ranking, y acá se tiene una oportunidad de oro para que los niños vean, aprendan y tengan a una figura que seguir. Los jóvenes van a tener no sólo la oportunidad de verlas jugar sino de verlas entrenar, de poder hablar con ellas, todo eso sin duda provocará ser igual que alguna de esas figuras.

Otro punto importante y que quiero destacar, es el apoyo del municipio de Zapopan, presidido por el licenciado Pablo Lemus, y Comude de Zapopan, dirigido por el licenciado Gustavo Santoscoy, no sólo para traer este evento, sino en mejorar las instalaciones del Panamericano de tenis, el cual en estos momentos está sucio, oxidado, en pocas palabras: totalmente descuidado.

Es ahí donde el público tiene que apoyar participando, comprando su boleto desde 70 pesos. Acapulco en mujeres tiene el mismo nivel de jugadoras y el boleto más barato de un día se puede encontrar según la zona en 500 pesos, aproximadamente.

Para que este evento lo volvamos a ver en Zapopan tenemos que ir todos a ver los partidos, a disfrutar de este gran espectáculo y llenar las gradas.

Es un torneo que varias playas del país ya lo piden, como Cancún por ejemplo, porque son eventos que traen muchas divisas por medio del turismo.

Me llama la atención y además me pone muy contento que otro deporte que no sea el futbol tenga tanto éxito cómo son los Charros de Jalisco, siendo este un deporte que es muy fuerte pero en el Norte de país, acá poco y nada se veía.

Es ahí donde me pregunto ¿dónde están los verdaderos tenistas de los diferentes clubes, a esa gente que no faltan ni un solo día para jugar, aquellos privilegiados que pueden ser socios de un club? Ojalá estemos todos juntos disfrutando del 11 al 16 de Marzo en el Centro Panamericano de Tenis a estas grandes jugadoras, no hay que perdérselo si somos verdaderos tenistas.

Un punto importante que quiero destacar para resaltar el nivel del evento, el que guste puede buscar en el calendario de tenis de la WTA, y podrá observar que ya tenemos un lugar especial a nivel internacional, con los eventos más grandes del mundo, por ejemplo:

Del 25 de febrero al 3 de marzo Indian Wells, bolsa 162 mil 480 dólares, categoría 125 K.

Acapulco 25 de febrero al 2 de marzo, bolsa 260 mil dólares, categoría internacional.

Indian Wells del 6 al 17 de marzo , bolsa nueve millones 36 mil dólares, categoría Premier.

Abierto de Zapopan del 11 al 16 de marzo, bolsa 125 mil dólares, categoría 125 K.

Miami Open 19 al 30 de marzo, bolsa nueve millones 36 mil dólares, categoría Premier.



La fecha del Abierto de Zapopan es muy buena, ya que las jugadoras pueden seguir jugando si pierden en alguno de los más grandes y venir a jugar acá.