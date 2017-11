En dónde estamos

Hay gente que no es capaz de distinguir el envase del producto y piensa que Expo Guadalajara, el recinto que alberga la FIL desde su fundación, se llama, de hecho, así: FIL. Mi taxista es de esos: me asegura, justo cuando estamos atorados, como cada año, en el semáforo de avenida de las Rosas, que esta es la semana más fuerte de la FIL, pero que en otras épocas también se pone fuerte la cosa. “¿En la FIL? La FIL es nomás esta semana”. Así es como intento desvanecer la confusión. Fracaso. “No, joven, yo traigo siempre gente de los hoteles a la FIL. En marzo, en julio. En octubre”. Como el futuro de la humanidad no depende en lo absoluto de que le gane la discusión, respiro hondo y cambio el tema.

Una hora más tarde, converso con un editor sudamericano. “¿Y el resto del año qué hacen con la FIL? Porque es enorme, de verdad”, me pregunta, cuando el tema alcanza las dimensiones bastante notables de la Expo. “El resto del año vendemos caballos”, le digo y él, que no pesca el sarcasmo de mis palabras, me platica (aunque ya lo sé) que la Feria del Libro de Buenos Aires se celebra, de hecho, en un sitio, La Rural, que se pensó para recibir exposiciones ganaderas. Nuevo fracaso.

La cereza la ponen unos que están intentando pasar las señas de su ubicación por celular, en mitad del Pabellón de Madrid. “Dile que estamos en la FIL”. “Sí, pues, pero dónde es”. “Al lado de los hoteles. Por casa del Patas”. ¿A poco el Patas vive por la FIL?”. “Ey, desde que se mudó. Así nos dijo, que ya vivía por la FIL”. Dudo que sus amistades hayan podido dar con ellos. Y me pregunto qué hará el Patas para indicarle a la gente el lugar de su vivienda. Misterio. O a lo mejor vende caballos.