En Jalisco, los niños con cáncer no están solos

Desde que tomamos las riendas de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social, el gobernador fue muy claro con nosotros: ningún niño se puede quedar sin tratamiento contra el cáncer. A diferencia de la Federación que llama golpista -de forma inexplicable- a los padres que exigen un derecho tan básico como el medicamento para sus hijos, en Jalisco nos coordinamos Gobierno, sociedad civil, universidades y empresas para no abandonar a ningún niño que sufre esta enfermedad. Jalisco se convierte, en conjunto con Nuevo León, en los únicos estados que han tomado el toro por los cuernos. No es una dádiva del Gobierno, sino un derecho de la niñez.

Con la puesta en marcha de la política pública de cobertura universal y atención integral para la lucha contra el cáncer, en la que se destinará una cifra histórica de 364 MDP, buscamos que ningún niño se quede en el abandono. Es cierto que buena parte de las facultades en esta materia recae en la Federación, pero eso no quita que como Gobierno estemos obligados a dar resultados. No hay nada más cruel que abandonar a niños, y a sus familias, a su suerte por indiferencia de las autoridades. El Gobierno de Jalisco no rehúye a sus responsabilidades.

Parafraseando a Alejandro Barbosa, director de la Asociación Civil, Nariz Roja… ¡Jalisco no se raja!

Por eso, trabajamos mano a mano con diferentes sectores sociales y gubernamentales, empresarios, Organizaciones de la Sociedad Civil y ciudadanos comprometidos, partiendo de tres ejes fundamentales que a corto, mediano y largo plazo nos permitirán contar con el mejor sistema de atención de cáncer infantil de México:

1.- La creación de un Centro Integral de Atención de Cáncer Infantil, vanguardista y de primera calidad en el Piso 7 del Hospital Civil de Guadalajara Juan I. Menchaca, en el que se destinarán más de 70 millones de pesos en infraestructura y equipamiento.

2.- Cobertura universal en medicamentos y tratamientos a infantes sin derechohabiencia, donde destinaremos en total 274 millones de pesos.

3.- Además, a través de la Secretaría de Asistencia Social, daremos atención integral a pacientes y sus familias, para generar un diagnóstico integral de sus necesidades en materia de trabajo social, psicología, nutrición, vivienda digna, transporte y tanatología.

Gracias a la sensibilidad, solidaridad y unión que caracteriza a los jaliscienses, con el apoyo de empresarios, sociedad civil organizada y gobierno, atenderemos a más de 600 niños, mejorando su calidad de vida y entorno familiar, logrando además llegar a nuestra meta: disminuir la tasa de mortalidad de cáncer infantil en nuestra Estado.

Ya vimos los primeros resultados, con la Iniciativa de Ley promovida en el Congreso del Estado, para garantizar la detección temprana de la enfermedad, cobertura médica completa, y una mejor atención, se creará una red de apoyo estatal con reconocimiento jurídico y facultades legales que respaldan esta cobertura universal, con la que se asegura que año con año, el apoyo y cobertura a esta causa continúe.

El derecho a la salud, escuela, familia y una vida digna, es una prioridad para la Secretaría de Asistencia Social, y son derechos garantizados en Jalisco. Demostremos que con voluntad sí se puede que todos los niños con cáncer reciban lo que merecen: una atención prioritaria. En Jalisco defendemos la vida y estamos juntos para derrotar al cáncer.

*Secretario del Sistema de Asistencia Social del Estado de Jalisco