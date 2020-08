Si prestamos atención, podemos darnos cuenta que en las grandes historias la mayoría de los héroes repiten un patrón que los encamina a tener éxito. El patrón se puede ver en las célebres películas de “Hércules”, “Matrix”, “El Señor de los Anillos”, “Star Wars” o “Batman”, por ejemplo. Dentro de estas historias el personaje principal debe renunciar a su vida ordinaria para atender a un llamado extraordinario. Esta estructura convencional se conoce como el viaje del héroe y es presentada dentro del libro de “El héroe de las mil caras”, de Joseph Campbell.

El viaje del héroe se compone por 12 etapas y por lo general comienza con el llamado “mundo ordinario”. Aquí, el personaje principal es presentado dentro de su rutina diaria. Posteriormente, se genera un efecto disruptor que da paso al llamado a la aventura. Dentro de este paso ocurre algo lo suficientemente relevante que obligará al personaje a dejar atrás al mundo como lo conoce. Aunque en un principio se rechaza este llamado a la aventura, se termina conociendo un mentor que lo encamina al mundo de lo desconocido para poder evolucionar. Es en esta etapa cuando se realiza el entrenamiento del héroe para que pueda vencer sus adversidades. Lo interesante de esta estructura es que una vez enfrentadas sus adversidades y habiendo sido recompensado, el héroe debe decidir si regresa al mundo ordinario sabiendo que nada será lo mismo después de sus aventuras y su transformación personal.

Creo que todos tenemos una especie de viaje del héroe en algún punto de nuestras vidas y definitivamente considero que sigue esta estructura. Ante la pandemia resulta sumamente importante hacer este tipo de introspecciones dentro de la historia de nuestra vida. Es decir, si bien no podemos viajar y hacer nuestras actividades rutinarias, ¿qué podemos hacer para desprendernos del mundo ordinario? ¿Cuál es nuestra llamado a la aventura? Esta llamada a la aventura podría entenderse como el propósito de vida de cada persona y no siempre resulta tan claro como nos gustaría. Nos enfrentamos a una serie de adversidades, empezando por la comodidad de nuestras rutinas y lo conocido. No nos damos cuenta que es esa misma comodidad la que en muchos casos lleva al conformismo. Debemos estar conscientes por esto mismo de que las reglas convencionales de la sociedad no conforman nuestra libertad sino simplemente la rutina a la que estamos acostumbrados.

Campbell estableció una receta para entrar a una realidad llena de retos y crecimiento personal. Considero que es obligación de cada uno buscar su “mundo extraordinario” para encontrar un sentido superior de vida. Si algo nos han demostrado estos últimos meses es que todo puede cambiar de un segundo para otro y debemos aprovechar cada día.