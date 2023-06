El único objetivo

El alcalde Pablo Lemus confirmó que, para las siguientes elecciones, su único objetivo es la candidatura a Casa Jalisco. En otras palabras, no buscaría reelegirse en Guadalajara ni otro cargo.

Tras reunirse el viernes pasado Clemente Castañeda, Salvador Zamora, Alberto Esquer y Lemus, el presidente municipal de Guadalajara se mostró confiado en que habrá unidad en Movimiento Ciudadano.

Por lo pronto, esta semana habrá otra reunión de liderazgos emecistas para continuar analizando el tema.



Aunque tiene una crisis por las personas desaparecidas y asesinadas en el Estado, dice el gobernador que este fin de semana se reunirá con Dante Delgado, líder nacional de Morena. Y que será clave para valorar su futuro político; es decir, que en los siguientes días decidirá si será candidato a la Presidencia de México.

En caso contrario, aseguró que tras su gubernatura, terminará su carrera política en el Estado. Que ya no incidirá en el partido. ¿Será?

Indicó que no será como algunos ex gobernadores que terminaron de regidores o diputados. Saludos a Alberto Cárdenas y Francisco Ramírez Acuña, pues.

Por cierto, garantizó que MC ganará con cualquier candidata o candidato la próxima gubernatura, producto de un trabajo colectivo. Y pidió a los suspirantes que sigan atendiendo sus responsabilidades.



Nos dicen que la agrupación política “Confío en México”, que encabeza Salvador Cosío, sigue con una agenda intensa. Hoy tendrá la presentación del alcalde de Chapala, el panista Alejandro Aguirre Curiel, con un interesante elenco en el panel, en el que se hablará de “gobernanza plural y ciudadana para Jalisco”, ya que también expondrán el ex presidente de El Colegio de Jalisco, Javier Hurtado, así como el ex alcalde de Tonalá, Jorge Arana Arana. También Cynthia Cantero, contralora tapatía, además de la ex diputada panista Martha Ruth del Toro.

El evento es hoy a las 8:00 en la Cámara de Comercio de Guadalajara.