El tiempo de Stan Lee

La muerte de Stan Lee me ha trastocado profundamente. No solamente porque se va un inmenso creador de nuestros tiempos, también porque pienso (aunque no sea cierto, lo pienso) que frente a una posmodernidad tipo Kardashian nos vamos quedando sin hombres de talento genuino y con alma para sostener la memoria y heredar a la posteridad, Lee habitó el universo Marvel y mi infancia (como la de millones de personas) de héroes inolvidables como “Los 4 Fantásticos” y “Spider-Man” quienes eran mis favoritos. Dio vida a personajazos como “Vengadores”, “Patrulla X” y “Daredevil”. Todavía en el 2018 lo vimos en cameos de “Spider-Man”.

Sin embargo lo que me conmueve hasta los huesos es que este creador -a quien además los cineastas adoran- fabricó sin querer (al inicio, obviamente) un sueño que compartió con el mundo y lo hizo literal, sin querer. De hecho -cuentan algunos biógrafos- que él quería escribir una novela seria y por mientras eso sucedía, joven, comenzó a trabajar en una editorial donde le encargaron cómics de monstruos y él (no fuera a ser) firmó con un seudónimo: Stan Lee. No se sabe exactamente en qué momento, decidió aceptar, divertirse y adoptar su seudónimo como forma de vida y crear a los 39 años “Los 4 fantásticos”, su primer cómic exitoso.

Este artista siguiendo sus propios instintos y viviendo a su propio ritmo (no al ritmo del universo social, ni de los escritores exitosos a los cuales admiró, ni de la idea de éxito que crea la modernidad, ni los amigos, ni los padres, ni la escuela, ni el jefe de turno) logró vivir en la congruencia de la cúspide que él construyó a su propio tiempo.

Eso no puedo dejar de admirarlo bajo ninguna lupa.

Por eso nuestro mundo va a extrañar (porque los va a necesitar además) hombres con él. Stan Lee inició una carrera inmortal a los casi 40 años… No puedo dejar de pensar en Chavela Vargas, quien renació con un brillo inusitado a los 70 años para no dejar de cantar por 20 años más. O la diseñadora Vera Wang quien trabajó toda su vida pero no se dedicó al diseño sino hasta los 39 años también, el director de cine Ang Lee inició su trabajo cinematográfico a los 39, el Coronel

Sanders inició sus franquicias “Kentucky” a los 62 años o sin ir más lejos, Roberto Gómez Bolaños interpretó al legendario “Chavo del 8” entrados ya sus 42 años…

Extrañaremos los cameos de Stan Lee en las películas de superhéroes, lo extrañaremos a él, el mundo de la creatividad le llorará por mucho tiempo. Stan Lee, un icono.