Conforme se acercaba la hora en que se llevaría a cabo el registro definitivo de José Antonio Meade Kuribreña como aspirante único a la presidencia de la república por parte del PRI, las dudas se fueron despejando, aunque en el interior de las personas más interesadas en que así fuera, aún quedaba una ligera inquietud de que, “de última hora alguien se calentara de más y acudiera a registrarse como aspirante”, finalmente, llegada la hora, el ritual se cumplió y la felicidad pareció inundar a los miles de militantes y simpatizantes que abarrotaron el espacio adecuado para la ocasión y otros tantos apostados a lo largo y ancho del país.

Tan esperado como criticado por miles de analistas, comentaristas, pseudoexpertos en la materia, así como por los que sí conocen –los menos- y ciudadanos en general, el proceso interno del Partido Revolucionario Institucional (PRI) se llevó a cabo con apego a su Estatuto y los lineamientos establecidos por la autoridad en la materia: el Instituto Nacional Electoral (INE).

Las especulaciones no cedían a la realidad, que si Manlio Fabio Beltrones, político de gran trayectoria y con empaque para ser presidenciable se registraría en el último momento (aunque éste ya había hecho pública su decisión de apoyar a José Antonio Meade, no obstante que éste no fuera miembro de su Partido), o que si Ivonne Ortega, ex secretaria general del PRI nacional, también ex gobernadora de su tierra natal –Yucatán-, acudiría en reclamo de su derecho de género; otros más especulaban acerca de la posibilidad de que se inscribiera a un “patiño”, a efecto de que Meade Kuribreña tuviera opción a realizar una precampaña nacional y así buscar una mayor presencia en los medios, merced a que otros precandidatos “ya cantados”, pero aún no registrados, llevan años y/o meses publicitándose de manera personal en todos los medios, aprovechando los tiempos oficiales de sus respectivos Partidos, sin embargo, al final nada de esto se produjo y el “humo blanco” subió hasta las alturas de la estratósfera, para que nacionales y extranjeros conociéramos al nuevo ungido.

Así pues, se concretaron los primeros pasos de ese ritual que se da en nuestro país cada seis años, el cual muchos critican, pero igualmente esperan con ansias, para tener de qué hablar, o para ostentarse como “críticos” del sistema que con muchos errores y todo, pero nos da para comer todos los días.

APUNTE

A continuación ¡aaarrancan! las especulaciones acerca de quiénes son los más cercanos al candidato presidencial, tanto en el ámbito nacional, como en Jalisco. Por lo pronto las fotografías al lado de Pepe Meade ya circulan desde ayer en las redes sociales, en un ánimo imaginario de alcanzar aunque sea una parte mínima de la “bendición” recibida para encabezar una de las contiendas más difíciles de la época contemporánea.