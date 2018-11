El regreso de González Márquez

La imagen del día. Los cuatro en primera fila durante el inicio de la 62 Legislatura: Gerardo Octavio Solís Gómez, carta fuerte de Enrique Alfaro para fiscal autónomo; Fernando Guzmán Pérez Peláez y los ex gobernadores Emilio González Márquez y Alberto Cárdenas.

Dirán con nostalgia transexenal: a nosotros qué, si lo que unos poquitos piensen o hagan, nos vale madre.

Pero deténganse en la forma y el mensaje: tres generaciones de panistas, dos si descontamos al neopanista-naranja, juntos para la foto, al iniciar la Legislatura que maquilará las reformas de la Refundación.

En el discurso, Emilio atajó: hace dos años que no hablo con Alfaro, ni me cuelguen ese santo; yo voté por Miguel Ángel Martínez y ahorita me dedico a la academia.

Pero el momento de su reaparición, su lugar junto a Solís Gómez, pieza que podría ser clave en el sexenio naranja, son más que una feliz coincidencia.

***

En la barra de esta H. Fuente visualizan la siguiente imagen, arrebatada y turbulenta, en las oficinas de la calle Chihuahua, en La Roma, en donde Andrés Manuel López Obrador de maravillas cocina la Cuarta Transformación.

Los asesores, desvelados y arrinconados en un callejón sin salida, le explican al Presidente electo que el plan de seguridad para la nación aún no está listo. “Ejo no eh ningún impedimento, farijeos. Con menoj que ejo, le dimos pa’delante a Santa Lucía”.

Alfonso Durazo, con su cara de durazo, anuncia que el plan estará a finales de octubre. No; será el miércoles 31 de octubre. Bueno, ese día les diremos qué día, pero de noviembre. ¿Ya está el plan de seguridad?

“Voy a presentar el plan de seguridad la semana próxima, como el jueves de la semana próxima y ahí vamos a entregarles un documento sobre toda nuestra estrategia para garantizar la paz y la tranquilidad. Sí vamos a hablar sobre eso (política de drogas)”.

Ya escucharon al Presidente electo. Denle una pulidita a las escaleras para el anuncio, búsquense algo en el Rincón del Vago, abrochen sus cinturones y prepárense para otro aterrizaje forzoso.