El mundo Tri

La Selección Mexicana disputó ayer en Santa Clara el primero de los dos partidos de la fecha FIFA de este mes. Semana ajetreada para el Tri y no precisamente por lo que se trabajó en la cancha, como se debería de suponer considerando que los entrenadores no volverán a contar con la mayoría de sus jugadores hasta la víspera del Mundial de Rusia.

En algunos partidos del Hexagonal Final de la Concacaf el estratega colombiano determinó que el equipo se concentrara en Sumiya Morelos para mitigar los efectos de la altura en los “europeos”. Pero por lo general a lo largo del proceso de Juan Carlos Osorio, durante las concentraciones, trabajan en las magníficas instalaciones del CAR aún y cuando los partidos se jueguen en otra ciudad o en otro país, viajando cuando mucho con un par de días de antelación a la sede del encuentro.

Esta vez no fue así, los jugadores de la Liga MX convocados se dieron cita la noche del domingo en un hotel de la terminal aérea capitalina para, el lunes por la mañana, trasladarse a San José, California.

A lo largo de ese día fueron llegando al Hotel Fairmont San José los elementos que militan en los clubes europeos; ante la baja de los hermanos Dos Santos de la MLS sólo hizo su arribo Carlos Vela y desde Miami, Javier Hernández, quien estuvo trabajando en el sur de la Florida con el West Ham.

Por lo tanto, el lunes no hubo trabajo de cancha dando la prioridad al descanso. El martes sólo hubo un entrenamiento vespertino en el Avaya Stadium. El frío y la lluvia no fueron los causantes de que los seleccionados se quedaran en las instalaciones de su lujoso hotel de concentración, sino una prolongada charla de cerca de tres horas de duración, no de análisis táctico o sesión de videos, sino que se les explicó a los futbolistas la optimización en el uso de las redes sociales y los protocolos que seguirán durante el Mundial de Rusia.

El miércoles mucha actividad, entrenamiento a puerta cerrada en una cancha contigua al Avaya Stadium y al que asistieron algunos integrantes de los Tigres del Norte para tomarse fotos y recabar algunos autógrafos de los seleccionados. Posteriormente en la tarde, algunos jugadores se reportaron a los salones del hotel que fueron acondicionados como sets de filmación para grabar comerciales, promocionales y dar entrevistas a las televisoras oficiales.

Esta fue la verdadera causa por la que la Selección viajó desde el lunes, para cumplir con los compromisos y exigencias de los intereses comerciales, que una vez más dieron fe que están por encima de todo. El jueves se anuncia que Héctor Herrera causa baja por una lesión que venía arrastrando ¿Acaso habrían hecho viajar al “Zorrillo” hasta San José sólo para grabar comerciales?. La sesión fue maratónica y como recompensa la jornada concluyó con una cena en un restaurante.

Fue hasta el jueves cuando, por fin, Osorio pudo trabajar como Dios manda, un día antes del partido.

Este relato es un retrato más de cuerpo completo de cómo se maneja a la Selección mexicana. Hoy es con Osorio, antes fue con otros, pero el negocio es el mismo, y muy generoso.