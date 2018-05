El mensaje

Sin duda hasta la fecha, el mejor comunicador de los candidatos a la Presidencia de México es López Obrador. Y se entiende después de llevar en campaña, desde el haber asumido el cargo de jefe de Gobierno de la ahora CDMX en 2000. 18 años se dicen rápido, pero bueno, así cómo no se puede aprender.

Tiene un colmillo que va dejando un canal por donde pisa. Aunque luego se le desaparece y la riega muy fuerte. De eso no ha aprendido nada. Su impertinencia siempre le juega en contra. Para muestra, el reciente pleito con los empresarios. Creyó se peleaba solo con su élite, pero acabó riñendo con todo el sector empresarial. Desde el gigante hasta el más pequeño. Y todo por no saber cómo se integra el empresariado organizado o quizá por su desconocimiento sobre la realidad. A la mera piense se tratan de membretes sin contenido, cuando en la realidad hay una vida diaria y vibrante en dichas instituciones empresariales y en todo el país.

Pero hablemos del mensaje. Una campaña para aspirar a lo que sea, no debe de contener más de cuatro elementos esenciales. De ellos habrá de extraer sus ramificaciones (los cómos), pero siempre se habrá de regresar a cualquiera de esas ideas. Veamos el de AMLO. En primer lugar está “bien” identificado el malo de la película al cual echarle la culpa de todo: la famosa y mundialmente conocida Mafia del Poder. Luego, sobre el tema económico es muy claro: el regreso a las políticas económicas echeverristas y el desmontar el nuevo aeropuerto de la CDMX; aun cuando sus interpretadores oficiales traten de matizarlo. Sobre la corrupción y la inseguridad, los problemas más importantes a vencer como país, dice sobre el primero se solucionará mágicamente con su arribo al poder. La escalera se barre de arriba hacia abajo, afirma. Si el de arriba es honesto, el de abajo también, lo cual es un sinsentido pero se vende. Finalmente con relación a la inseguridad, plantea “pacificar” al país mediante el perdón a los criminales y una fiscalía no autónoma.

Esa es la esencia de su mensaje. Después de responder cualquier cosa regresa en automático a alguno o algunos de esos cuatro puntos. Los mensajes de los otros candidatos por mientras se pierden. Les falta definir a su malo de la película, el cual para no caer en el discurso populista puede ser un concepto, no una o un grupo de personas. Su mensaje económico no es tan puntual. No tienen un concepto fácil de recordar cómo podría ser un verdadero neoliberalismo (estamos a media tabla de los medidores de libertad económica) o algo así. En cuanto a la corrupción les falta transformar su apoyo al Sistema Nacional Anticorrupción, en una idea más vendible. Enfrentar al crimen lo sé, tiene mala prensa en nuestros días. Cansado todos de tanta violencia no sabemos para donde voltear. También falta envolver bien esa idea. Y regresar a esos fundamentos de sus discursos. ¿Cómo? Eso le toca a los asesores de los candidatos.



P.D. Mi aprecio y admiración a Margarita Zavala. Tomar decisiones tan difíciles como las que le han tocado, es muy valioso y ejemplar.



sergio@aguirre-consultores.com.mx / @seraguirre)