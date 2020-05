El inicio errático y confuso de la Fase 0

Muy pendientes habrá que estar con lo que suceda hoy entre la población luego de los mensajes encontrados y contradictorios del gobierno estatal respecto al inicio hoy de la llamada Fase 0 del Plan para la Reactivación Económica, situación que podría poner en riesgo el buen paso con el que las autoridades de Jalisco, de la mano de la Universidad de Guadalajara, han enfrentado la pandemia del coronavirus y que tienen a nuestra entidad entre las de menor incidencia de casos y fallecimientos por el COVID-19.

Habrá que ver cuántos se quedaron con la información que emitieron el Gobernador Enrique Alfaro, su coordinador de Crecimiento y Desarrollo Económico, Alejandro Guzmán Larralde, y el secretario técnico de la mesa de reactivación económica, el empresario y exdirigente de la Coparmex Jalisco, Mauro Garza, el miércoles cuando anunciaron que a partir de hoy se autorizaba el regreso de 80 por ciento de las actividades económicas para operar al 50 por ciento y cumpliendo rigurosamente las medidas sanitarias; y a cuántos les quedó claro que siempre no sería así y que la apertura de actividades no esenciales se pasaba hasta el 1 de junio como dijo el propio Gobernador el viernes en una clara decisión de dar marcha atrás a lo anunciado dos días antes, sin reconocerlo explicítamente, al atribuir a que “hubo muchas interpretaciones” de lo informado inicialmente.

La confusión creció aún más porque todavía el jueves, el gobernador respondió en una sesión de facebook live qué giros sí podían abrir a partir del lunes y cuáles no, al igual que en múltiples foros lo hicieron funcionarios del gobierno estatal y el responsable de la mesa de reactivación económica.

Está pues en veremos hasta dónde quedó asimilado que la Fase 0 implicará sólo el inicio de la aplicación de los protocolos para la reapertura gradual de los negocios que sean certificados por la Secretaría del Trabajo y la de Desarrollo Económico. Este procedimiento quedó establecido a detalle en la edición especial de ayer del periódico oficial El Estado de Jalisco, donde se publica el acuerdo del gobernador “mediante el cuál se emiten diversas medidas de seguridad sanitaria para el aislamiento social de carácter general y obligatorio, y se ordena la emisión de lineamientos generales de seguridad e higiene para evitar riesgos de trabajo ante la emergencia sanitaria por COVID-19”.

En espera, pues, de que este inicio errático de la Fase 0 de Reactivación Económica no nos saque de la buena ruta que Jalisco lleva para mitigar los efectos del coronavirus, lo que habrá que celebrar es que la corrección del gobierno estatal significó finalmente atender a la mesa de científicos de la Universidad de Guadalajara, que el miércoles mismo que se daba la primera versión del regreso de algunas actividades no esenciales, insistían que esa fase debería iniciar hasta el 1 de junio. No hubo el rompimiento que algunos leyeron y la dupla Gobierno estatal-UdeG, que tan buenos resultados ha dado, seguirá operando frente al COVID-19.

