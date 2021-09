El fracaso del voto de mexicanos en EE. UU.

Aunque será hasta el 22 de octubre cuando el Departamento de Estado de California dé a conocer los resultados oficiales de la elección de revocación, de antemano sabemos que el gobernador Gavin Newson permanecerá en su posición hasta el 23 de enero de 2023. De los 22 millones de votantes registrados en el estado dorado, ocho millones votaron anticipadamente por correo, que reflejaban de antemano -de acuerdo con los sondeos- que Newson duplicaba la preferencia sobre quienes pedían su destitución; una relación del 64 por ciento a favor de continuar, por un 36 por ciento para que dejara el puesto.

Casi un 30 por ciento del núcleo de votantes en California son hispanos -cerca de siete millones y una gran mayoría de origen mexicano-, sin embargo, nuevamente ese nicho poblacional volvió a mostrar apatía para participar en el proceso electoral. Dos semanas anteriores a la elección del martes pasado, el diario Los Angeles Times reportaba que los latinos estaban poco informados del proceso de revocación y por ende no planeaban tomar parte en la elección. Sin embargo, The New York Times en su edición del miércoles señaló que “ Aunque estuvo lejos de ser unánime, la mayoría de los votantes latinos respaldaron a Newsom... Hasta el martes por la mañana, el 30 por ciento de los votantes latinos que recibieron sus boletas por correo las habían devuelto, en comparación con el 50 por ciento de los votantes blancos y el 40 por ciento de los votantes negros, según Political Data Inc., un grupo de investigación con sede en Sacramento”. "No hay nada atípico aquí", dijo Mike Madrid, un consultor republicano que ha criticado el alcance de los votantes latinos de ambos partidos en el pasado.

Las estadísticas muestran que de manera tradicional los hispanos poco se involucran en los procesos electorales, como sucede en la política en general. A pesar de que los hispanos ya son la segunda minoría en el país -alrededor de 60 millones y casi 37 millones son de origen mexicanos- que representan el 20 por ciento de la población, no se refleja esa proporción en los puestos de elección popular.

Precisamente sobre el tema de la participación de los mexicanos en los procesos electorales, el lunes pasado en estas páginas de El Informador se informaba que ‘AMLO dice que el voto de mexicanos en el extranjero ha sido un fracaso’, y que había encomendado al canciller Marcelo Ebrard para buscar mecanismos eficaces y modernos para sufragar desde el exterior sin necesidad de hacerlo de manera presencial, para satisfacer la necesidad de los paisanos -sobre todo en Estados Unidos- de participar en la vida pública del país.

Después de 35 años de vivir en los Estados Unidos tengo la certeza de que el proyecto de hacer participar masivamente a los mexicanos radicados en el país vecino está muy lejos de hacerse realidad y continuará siendo un fracaso.

Lo primero que habría de hacer, es censar a todos los connacionales, ya que ni la embajada en Washington ni los 51 consulados en Estados Unidos tienen un registro real de mexicanos, ya que solo una mínima parte solicita la Matrícula Consular, que es la única forma de monitorearlos por regiones.

Segundo, lograr credencializarlos con la tarjeta del Instituto Nacional Electoral (INE), que a pesar de campañas que desde hace varios años se llevan a cabo, solo un mínimo porcentaje de mexicanos se han acercado a las representaciones diplomáticas para solicitarla.

Tercero, tendrían que enviar por correo el 100 por ciento de las boletas electorales y que por ese mismo conducto se canalicen a las autoridades electorales, ante la imposibilidad logística de tener urnas en tan amplio territorio.

Y cuarto, y el más importante, en caso de se lograra la credencialización en un porcentaje significativo, sería convencerlos a ejercer su derecho ciudadano y quitarse la apatía y permanente mentalidad de que “aunque vote, no pasa nada”. ¿Usted, qué opina?

daniel.rodriguez@dbhub.net