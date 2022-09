El desorden que desde Palacio se provoca

El abstenerse durante la votación en el Senado sobre la reforma que dio a la Secretaría de la Defensa Nacional el control de la Guardia Nacional, le trajo una andanada de críticas a Ricardo Monreal -coordinador de Morena-, quien dicen, que si en verdad se opone a la medida, así lo hubiera manifestado votando en contra. Y Monreal, quien aspira a estar en la boleta electoral como morenista en la contienda presidencial, aunque no tenga la ‘bendición’ del presidente, tuvo que salir a defenderse y acusar -sin decir nombres- a la Jefa del Gobierno de la

Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, de orquestar ‘la campaña’ en su contra.

“Cuando defiendes el estado de derecho y al sistema constitucional que nos rige desde 1824 puedes ser blanco de críticas, descalificaciones e incluso insultos en los medios y plataformas digitales, muchos de ellos patrocinados con recursos públicos y elaborados por asesores extranjeros”, dijo Monreal en un video que publicó en Twitter y Facebook.

De los morenistas que tienen la venia de López Obrador para aspirar a la presidencia -Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adan Augusto López -solo uno de ellos ha reconocido públicamente que cuenta con asesoría extranjera de expertos en campañas políticas. El pasado 22 de agosto el diario español El País publicó que la Jefa de Gobierno capitalina contrató al analista y consultor español Antoni Gutiérrez-Rubí, a quien se le atribuye la victoria de Gustavo Petro en las recientes elecciones en Colombia, ademas de tambien haber colaborado con Alberto

Fernandez, presidente de Argentina, su vicepresidenta Cristina Kirchner y fue asesor en su país de los partidos Socialista Obrero Español (PSOE) y Popular (PP).

Así que la acusación genérica que hizo Monreal sabemos con seguridad que tiene destinatario. Sin embargo, no nos debe de sorprender el asesoramiento o ‘intervención’ de expertos en la materia provenientes del extranjero. Es una ‘costumbre’ que se ha tenido -por lo que se sabe de manera oficial- desde las elecciones que llevaron en el año 2000 a Vicente Fox a la presidencia. Y no solo fue el Partido Acción Nacional, ya que ante la competencia que se avecinaba en la elección, el PRI recurrió a estrategas extranjeros para que los asesoraran. Y lo mismo sucedió en el 2006 con Felipe Calderon, quienes trajeron al conocido ‘Creador de Presidentes’ -otro español-, Antonio Sola. Y tenemos que recordar lo que sucedió en las elecciones del 2018, donde el mismo Lopez Obrador acusó a los estrategas J.J. Rendon y Jordi Segarra -contratados por la oposición- por orquestar “una campaña negra en su contra”. Todo esto es parte de la globalización política y no hay un reglamento o ley que lo impida.

Sin embargo, en lo que Monreal si puede tener razón es en el costo del asesoramiento. Primero, no son tiempos de campaña, y segundo -en medio de la “pobreza franciscana”-, de donde sale el financiamiento para campanas de espectaculares que inundan el país promoviendo la imagen de Claudia Sheinbaum y la compensación de los asesores de campañas, cuando los partidos aún no reciben los presupuestos para ese fin y que serán otorgados por el Instituto Nacional Electoral (INE) hasta el año próximo, basándose en “la ley que garantiza que los partidos

políticos nacionales cuenten con los elementos para llevar a cabo sus actividades y señala las reglas de su financiamiento, debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privados”. Además de no respetar la recomendación ‘del patrón’ en aquello de la “pobreza franciscana” -y posiblemente usando recursos públicos-, ‘se están brincando las trancas’ y ‘sirviéndose con la cuchara grande’, adelantándose a los tiempos oficiales -violando la ley-, tomando ventaja y aprovechando el desorden que desde Palacio Nacional se

provoca para su propio beneficio.

¿Usted, qué opina?

Daniel Rodríguez

daniel.rodriguez@dbhub.net