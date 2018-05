El desgarriate jalisciense

Si la elección presidencial es difícil de describir, la de Jalisco es quizá de las más complejas. Aquí a diferencia de la elección nacional, no hay alianza PAN-PRD-MC para todos los cargos. La razón ya se conoce. Enrique Alfaro -el mandón de MC en Jalisco- no quiso aliarse ni con el PAN ni con el PRD, lo cual en una de esas le cuesta la gubernatura. Pero lo anterior significa lo siguiente: por un lado el PRD es un partido afín a nuestro cacicazgo local, el llamado Grupo Universidad. Liderado desde hace décadas por el licenciado, o sea Raúl Padilla, dueño de la Universidad de Guadalajara (universidad pública privatizada a mi decir, y no es personal porque tengo geniales parientes y amigos de ahí egresados y que también jalan por allá y lo saben). Pero al mismo tiempo, la alianza PAN-PRD-MC a nivel federal propone como su encargado de cultura al mismo Raúl Padilla.

O sea. Formalmente el jefe del PRD local está en contra del PRD local. Y el PRD nacional está en contra del PRD local, porque la alianza PAN-PRD-MC apoya a Alfaro. El PAN además de su precaria situación provocada por el gobierno de Emilio González Márquez también se encuentra en esa contradicción pero no tanto como de la del PRD. La alianza PAN-PRD-MC está en contra del PAN local. Esta situación se replica a los candidatos a diputados, senadores y alcaldías donde no van en la alianza. Además, en muchas alcaldías y congresistas -locales y federales- sí van juntos pero no necesariamente igual que en las alianzas a nivel nacional. En el mismo tenor están el PVEM y Nueva Alianza. Tampoco se logró arrejuntarlos a todos. El PRI a nivel federal va con dichos partidos pero no aquí en todos los casos y no con todos. MORENA de repente también va solo o acompañado por el PT y el PES, estos dos últimos no jugadores en realidad por estos lares. Eso en resumen. Porque hay muchísimos matices. Como por ejemplo para las candidaturas a diputados federales y senadores, si existen del PT y del PES. A veces aliados y a veces no. Y así todos. Un desgarriate pienso imposible comprender cabalmente ni por nuestra agencia civil de inteligencia nacional, el CISEN. Aquí sí me gustaría calificar con la palabra transversal y también con otras: azarosa y no entiendo nada.

Eso es lo formal. Lo más comprensible. Los otros amarres de todo tipo vayan ustedes a saber por dónde van y cambiando, cada día con cada llamada telefónica. A eso habrá de agregar el juego de los independientes y de las nuevas fuerzas emergentes como partidos locales o federales. Y todos con la misión primordial de todo partido, no perder el registro y seguir jalando feria. Y luego en segundo lugar ganar. Porque si no votan por tí, pierdes tu partido y tu clientelismo. Y tu candidatura independiente. Pero en el caso de las independientes solo ganar queda.

Es un lío incalificable, pero me atrevo a decir divertido como hipótesis. Todos contra todos y todos aliados de todos de una u otra forma. Se contratan criptógrafos gratis.

@seraguirre