El desaparecido

Este sábado reapareció el morenista Alberto Uribe, ex candidato a la alcaldía de Morena. Desde que perdió la elección había manejado bajo perfil luego de declarar que lo dejaron solo en la contienda.

El ex candidato aseguró que asumiría la regiduría en el ayuntamiento zapopano, pero su tiempo para los zapopanos es limitado, pues dijo que quizá sólo estaría unos meses porque él ya tiene un proyecto.

“Estaré unos meses de regidor, no sé cuánto tiempo, pero la realidad es que también hay un proyecto de la transformación de México, que implica muchas cosas y yo soy alguien del equipo de Marcelo, así que voy a empezar a trabajar fuerte”, señaló.

En su corta carrera como morenista, hasta ahora Uribe perdió primero Tlajomulco como líder moral de su partido y después Zapopan. ¿La tercera será la vencida? O será la tercera y vencido. El tiempo lo dirá.

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, presentó una sexta denuncia contra Emilio Lozoya Austin, ex director de PEMEX.

Otra vez el comunicado está lleno de pirotecnia mediática: 11 personas físicas y 33 morales acusadas de corrupción política y desvío de recursos públicos. Y otra vez hablar de operaciones escondidas, cientos de millones desviados, niveles de operación y más.

El problema es que todas estas denuncias sólo quedan en llamarada de petate y titulares en medios, pero el proceso y castigo contra el ex titular de PEMEX no se concreta.

Un nuevo escándalo de supuesto espionaje se desató el fin de semana. El diario británico The Guardian reveló que al menos 25 números de teléfono de periodistas estaban en la lista de “personas de interés” de los clientes de NSO, compañía israelí creadora del software Pegasus para perseguir y espiar terroristas.

Aunque los medios asociados a Pegasus aseguraron que contar con un número telefónico no significa que sea espiado, la duda queda sembrada.

Este equipo de espionaje se hizo famoso cuando en 2017 el New York Times reveló que el gobierno de Enrique Peña Nieto había espiado a periodistas y defensores de derechos humanos en México.