El debut de Caro en Morena

El martes de la semana pasada adelanté aquí que el todavía diputado federal del partido Movimiento Ciudadano (MC), Salvador Caro Cabrera, tendría su última misión como político naranja en esa posición, por los acercamientos que tuvo en diciembre pasado con el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, y la candidata presidencial oficial, Claudia Sheinbaum.

Pues bien, el tercer cambio de camiseta en la trayectoria política de Caro, que empezó en el PRI, duró más de una década en MC, y ahora se enfunda en la casaca guinda, se confirmó el viernes que anunció su salida de la bancada emecista en la Cámara de Diputados y su llegada ayer al grupo parlamentario de Morena.

Quien fuera uno de los más cercanos colaboradores de Enrique Alfaro desde su primera campaña fallida para la gubernatura en 2012, que se convirtió en jefe de la Policía de Guadalajara cuando éste llegó a la presidencia municipal de Guadalajara y quien luego se convirtió en líder de la bancada naranja en el Congreso del Estado, fue recibido ayer por el coordinador parlamentario de Morena, Ignacio Mier Velazco, en la reunión plenaria de las y los legisladores del partido del Presidente Andrés Manuel López Obrador, a la que llegó acompañando a la aspirante presidencial.

Caro llega a Morena, dijo Mier al anunciar su adhesión a la bancada guinda, después de “no caer en tentaciones” y tras haber participado en 2012 en el proyecto de la 4T, en referencia a la participación del ex priista y ahora ex emecista en la campaña de Alfaro para gobernador, en la que tuvo como aliado a López Obrador, y quien luego le reclamó haberlo traicionado por apoyar de facto a la entonces candidata panista, Josefina Vázquez Mota, en pago por el respaldo recibido en su campaña por el entonces gobernador del PAN saliente, Emilio González Márquez.

Desde fines del año pasado, Caro fue incluido en las encuestas de medición de conocimiento y evaluación de Morena para definir a el o la candidata a la alcaldía de Guadalajara, por la que también compiten Mara Robles, de Hagamos; y Mariana Fernández, María Padilla y José María Martínez por Morena, luego de que el rector general de la UdeG, Ricardo Villanueva, rechazó la invitación.

Después de su recibimiento en Morena, Caro me comentó, en una charla radiofónica en la segunda emisión de Líder Informativo en el 91.9 de FM, que llega a ese partido sin poner ninguna condición y sólo por su identificación con las causas de la campaña presidencial de Sheinbaum, y de su también ex compañera priista Claudia Delgadillo, ahora candidata del Verde, Morena, PT, Futuro y Hagamos a la gubernatura del Estado, y que no tuvo con los candidatos a esos mismos puestos de su ex partido naranja.

jbarrera4r@gmail.com