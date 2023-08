El clamor por los desaparecidos

En algo parecido a una representación de las miles de familias que padecen en Jalisco la desaparición de más de 14 mil de sus seres queridos, cifra que mantiene a nuestra Entidad como la que más comete este delito, hoy volverán a salir a las calles a reclamar justicia, pero sobre todo, mayor celeridad y acompañamiento de la autoridad en las búsquedas que ellas mismas hacen de sus familiares que no encuentran.

Esta nueva movilización por esta tragedia humanitaria que padecemos se da en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que hoy se conmemora y partirá a las 9:30 horas de la Glorieta de las y los desaparecidos al Palacio de Gobierno.

Las exigencias de estos colectivos de madres buscadoras y otras organizaciones sociales que acompañan a estas afligidas familias serán las mismas que asomaron en la caminata y misa que organizaron el domingo pasado en el Santuario de los Mártires, donde lamentaron que tras años de lucha no han tenido una respuesta efectiva de las autoridades para enfrentar el problema de las desapariciones, y el fenómeno delincuencial de las casas del terror y de las fosas clandestinas que van ligados, y que ha provocado todo un colapso forense que prolonga el dolor y la indignación de quien busca a algún familiar del que no se sabe su paradero.

Las y los manifestantes saldrán con la solidaridad y empatía de la Iglesia católica, que no han encontrado ni con las autoridades estatales ni con las federales. Apenas el domingo el Cardenal José Francisco Robles Ortega llamó a las autoridades a no dejar impunes las desapariciones, pero sobre todo prevenir que no se sigan dando, así como proteger a las madres que arriesgan la vida en sus búsquedas. Ese mismo día, en el Semanario de la Arquidiócesis lanzaron fuertes críticas al Presidente Andrés Manuel López Obrador por la falta de cercanía mostrada en el caso de la desaparición de los cinco jóvenes de Lagos de Moreno, así como por querer rasurar la lista de desaparecidos del país.

Lo dicho, hallar desaparecidos es un avance insuficiente de los gobiernos. Se debe sí, mantener la búsqueda sistemática de fosas clandestinas sin ningún tipo de ocultamiento de los hallazgos, pero es indispensable empezar por detener a alguno de los que tiran cadáveres a diario o que privan ilegalmente de la libertad a muchos hombres y mujeres sin que se les castigue ni se les persiga.

Mientras persista este nivel de impunidad, no habrá freno a las desapariciones, el mayor problema de inseguridad en Jalisco, por el que nuevamente clamarán por justicia las familias que viven muertas en vida por no saber dónde y cómo está alguno de sus seres queridos.

