Decía el finado experto en boxeo, Rafael “La Cobra” Mendoza, que se juega al futbol, se juega al basquetbol, pero no se juega al boxeo. “El boxeo amateur es para competir, el profesional para destruir”, mencionó también Mendoza en 2011, tras conocer que la Asociación Internacional de Boxeo Amateur (AIBA) incursionaría en el boxeo profesional, anuncio que hizo su entonces presidente, el doctor Ching-Kuo Wu.

Historial que vuelve a citarse después de que el presidente de la Federación Mexicana de Boxeo (FMB), Ricardo Contreras, anunciara la semana anterior una convocatoria abierta para boxeadores olímpicos y profesionales con el objetivo de integrar un Dream Team Mexicano de boxeo para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

“La Carabina de Ambrosio y la AIBA Professional Boxing (APB) es lo mismo, no tienen experiencia, ni saben en lo que se van a meter”, confió también en 2011 José Sulaimán Chagnon.

En 2016 el mánager Jesús “Cholain” Rivero dijo que “el boxeo olímpico mexicano que compitió en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro “es rudimentario, la técnica es taparse la cara, es una defensa rudimentaria, no hay fintas, no hay plan de pelea. Por eso nunca fui partidario del boxeo olímpico”, dijo ayer Jesús “Cholain” Rivero. Agregó: “No hay quien los enseñe (a los boxeadores mexicanos que compiten en Juegos Olímpicos), ellos no inventan, hay una serie de técnicas defensivas y ofensivas, no saben detener un golpe, ni enviarlo, por eso anda mal, porque no hay quién los enseñe”.

IMAGO7

Rudimentario el boxeo de todos los púgiles mexicanos que fueron eliminados en Río de Janeiro, la escasa técnica es la que prohibió que Misael avanzara a la Final para competir por el oro, estilo pedestre que ya suma varios ciclos olímpicos, que exige un cambio profundo en la Federación Mexicana de Boxeo. Los boxeadores nacionales fueron arrasados por la técnica con la que se debe competir en Juegos Olímpicos, un vicio histórico que no es reciente, que hace lustros debió ser erradicado por maestros calificados.

En 2016 Mauricio Sulaimán anunció que cualquier campeón del CMB y cualquier boxeador dentro de las primeras 15 posiciones de las clasificaciones, que participe en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, Brasil, será expulsado del organismo”.

En febrero de 2018 la Junta Ejecutiva del Comité Olímpico Internacional (COI) “ha reconocido que no está satisfecha con el informe elaborado por la Asociación Internacional de Boxeo (AIBA) sobre sus problemas de gobernanza, finanzas, arbitraje y antidopaje y que, por tanto, podría excluir al deporte de las próximas citas olímpicas”.

En mayo de 2019, recomendó el Comité Olímpico Internacional (COI), que la AIBA (Asociación Internacional de Boxeo Amateur) se retire de la organización del torneo de boxeo de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

En junio la asamblea del Comité Olímpico Internacional (COI) ratificó la suspensión de la Asociación Internacional de Boxeo (AIBA) y la inclusión en los Juegos de Tokio 2020 del boxeo, pero organizado sin relación alguna con la Federación sancionada. La clasificación de los boxeadores para Tokio 2020 es responsabilidad de los Comités Olímpicos nacionales.

Después de que el COI autorizó la participación de púgiles profesionales en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio, el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán (foto), reiteró que sería muy peligroso para los boxeadores amateurs enfrentar a los profesionales. “US Boxing, que regula el boxeo amateur y hace la Selección para ir a Olimpiadas, está en contra y no está dispuesto a mandar a profesionales a Juegos Olímpicos”, dijo Sulaimán. Publicó Notifight.com… Y por ahí estaré atisbando.