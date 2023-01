El asno de los ‘moditos’

“A principios del año pasado, cuando Walmart necesitaba un millón de de dólares en uniformes de la empresa… en lugar de recurrir a sus proveedores habituales en China, se los compraría a Preslow, un negocio familiar de indumentaria en México”, señala un artículo de The New York Times publicado este lunes, que bajo el título ‘OK, México sálvame: Este podría ser el rumbo de la Globalización’. En el mismo habla de los ajustes que se han hecho en el entorno del comercio internacional con la pandemia del Covid, que han “trastocado los fletes, el costo del transporte de las mercancías por el Pacifico -desde China- y han atascado con embotellamientos flotantes a los principales puertos del mundo”, desmadejando los indicios de los riesgos de depender de un país lejano para comprar mercancías claves, que a la postre -en el futuro mediato- pudieran ser un beneficio millonario y enorme para México.

Y más allá de las distancias geográficas y los costos, el peligro que se corre -por parte de Estados Unidos- ante desafío avasallante y la animosidad que existe entre Washington y Pekín, que pudieran poner en vilo a la economía del vecino del norte y de paso al comercio internacional. Esto nos habla por sí solo de la importancia que México representa para Estados Unidos y de la manera como nos podemos ver beneficiados enormemente.

Según un análisis del Instituto Global Mckinsey -mencionado en el mismo artículo del diario neoyorquino-, “En los primeros 10 meses del año pasado, México exportó bienes por valor de 382.000 millones de dólares a Estados Unidos, un aumento de más del 20 por ciento, comparado con el mismo periodo en 2021, según datos del Censo de Estados Unidos. Desde 2019, las importaciones estadounidenses de productos mexicanos han aumentado en más de un cuarto. Y solamente en 2021, los inversores estadounidenses llevaron más dinero a México que a China —tanto al comprar empresas como financiar proyectos”.

Sin embargo, el viraje hacia México -que representa una oportunidad única para acelerar el desarrollo- a la vista tiene obstáculos muy obvios que surgen desde Palacio Nacional, donde aparentemente están ‘tercos’ en estropear y desaprovechar el momento, poniendo ‘sus propias reglas’ y tratando de retar permanentemente al mejor socio que tenemos y al país de donde puede provenir muchisimos mas recursos.

Solo basta recordar dos detalles de altanería en los últimos días que han surgido desde el púlpito de la mañanera y con destino a la oficina Oval de la Casa Blanca. El primero, el ‘desacuerdo’ y la crítica qué López Obrador expresó para el presidente Biden por “los moditos” -según dijo- con los que recibió al presidente ucracaniano Volodymyr Zelensky a quien le escribió en Twitter “bienvenido a América”, expresión que no le pareció a nuestro ‘distinguido’ mandatario, porque dijo no le gusta que se refieran a Estados Unidos como América. “Con todo respeto, America somos todos”, dijo AMLO, demostrando que sufre del efecto o sesgo cognitivo Dunning-Kruger, que provoca que las personas opinen sin saber porque su incompetencia las hace inconscientes de su ignorancia. Y uno de se pregunta, porque en julio 7 del 2020, cuando López Obrador visitó Washington para entrevistarse con Donald Trump, no le reclamó el lema de su campaña ‘Make America Great Again’ (Hacer grande a América de nuevo). Y el segundo, con motivo de la detención del expresidente peruano Pedro Castillo, dijo AMLO que le enviará una carta a Biden -antes de la reunión del próximo lunes en México- para pedir “respeto a la soberanías y acabar con el intervencionismo a otras naciones”, culpando a Estados Unidos del operativo y cambio de gobierno en el país sudamericano (?).

Torpezas e inconsciencias -o posiblemente muy conscientes- de un personaje que se muestra “rudo y poco inteligente”, que de acuerdo con el diccionario de la Real Academia de la Lengua corresponden a la definición de “asno”... el asno de los ‘moditos’. ¿Usted, qué opina?

daniel.rodriguez@dbhub.net