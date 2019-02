El Super Bowl LIII, una guerra de generaciones

Atlanta, Estados Unidos



Bill Belichick es, sin duda, el entrenador en jefe con más experiencia de la NFL. Cuenta con un quarterback al que conoce de pies a cabeza, con quien probablemente no tenga que hablar para darle una instrucción. Y para este Super Bowl tendrá enfrente al entrenador más joven en la historia en dirigir un partido de este tipo.

Éste será un encuentro entre la “vieja escuela” y los “novatos”, entre los que leen el periódico impreso o los que piensan que es mucho mejor leerlos en una página web. Los que planean y esperan contra los que quieren hacerlo todo en el momento. Los que esperaban semanas por una carta y los que pagan extra por la entrega inmediata de un paquete. La generación del “Carpe Diem” contra la del “YOLO”. Los que usaban el teléfono para hablar contra los que lo usan para mandar mensajes.

Mientras que Sean McVay, entrenador en jefe de los Rams, tiene apenas 33 años de edad, justo la mitad de los que tiene “El Monje”, podríamos aventurarnos a pensar que el de los Patriots tiene en su clóset ropa con más edad que su oponente; pero, ¿qué puede más, la experiencia o la ambición?

En realidad, quitando las generaciones, ambos tienen en común más de lo que se pudieran imaginar: los dos crecieron en linajes de futbol.

Mientras que el abuelo de Steve McVay dirigió a los Giants, el padre de Bill jugó para Detroit y entrenó a equipos universitarios de futbol. Ambos llevan el juego y la pasión por el mismo en la sangre, los dos entienden el juego y pueden leer el campo.

McVay quiere demostrar que ha llegado a donde está por su talento y acompañado de su mariscal de campo, Jared Goff, espera voltear los papeles y terminar con la dinastía de los Patriots, que inició en 2002, justamente cuando vencieron a los Rams, que en aquel momento jugaban en San Luis, Misuri. Su labor no será fácil, frente a ellos tienen no sólo a un gran entrenador, también tienen a Tom Brady. Aunque no sería la primera vez en que los de Boston llegan con la etiqueta de amplios favoritos y son derrotados: sucedió ante Eagles de Filadelfia el año pasado, y pasó también con los Giants de Nueva York en dos ocasiones.

Juventud o experiencia. Ambición o planeación. La moneda está en el aire y mañana, en medio de la cancha del Mercedes- Benz Stadium, será cuando caerá.