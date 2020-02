El Río Santiago, la cloaca perfecta en México

El Río Santiago, que lo tenemos muy cerca y que desemboca en la Barranca de Oblatos, ha sido por varios años una verdadera tragedia que produce un ambiente inmundo, debido a la multitud de desechos industriales sin control ni medida que llegan a la cuenca y que han causado la muerte a varios humanos que sus habitaciones están cerca del río.

La Conagua, institución federal, es la responsable de controlar la vida sana del Río Santiago, que se descompone por los grandes desechos industriales que la Conagua tiene la obligación de regular, pero no cuenta con suficientes vigilantes ni inspectores para supervisar que no suceda esta porquería, ya que no solamente los desechos industriales perjudican al río sino también las descargas de los municipios que atraviesa.

El Gobierno del Estado de Jalisco ofreció a la Federación hacerse cargo de la responsabilidad de controlar las descargas contaminadas de las empresas; el Gobierno federal se negó a dejar el control del Río Santiago al Gobierno del Estado, pero como lo podemos ver y ratificar, la Conagua ha fracasado, no lo puede hacer de manera correcta y deja que se convierta en tragedia ambiental producida por la porquería que llena el río.

Tú Andrés Manuel a lo mejor ni sabes de esto, que te platiquen; tu gente no está lo suficientemente capacitada o no les importa y a lo mejor si te lo dicen al que no le importa es a ti, pero la realidad es que es una verdadera cloaca amenazante que a pocas cuadras de distancia hace que llegue el olor a agua estancada y desagüe, a desperdicios industriales y esto existe desde hace varios años.

Andrés Manuel, fíjate tantito en esto por favor y deja que el Gobierno del Estado controle el problema que causan las empresas con sus inmundos desechos. Hace algunos años se firmó un pacto entre México, Estados Unidos y Canadá. En ese pacto se obligan a conservar y cuidar el medio ambiente, convenio que nuestro país no ha podido cumplir.

Es ridículo e irresponsable que los funcionarios mexicanos que deben estar cuidando este tema, conocen desde hace varios años que el Río Santiago tiene una terrible y gran contaminación y que los reglamentos mexicanos permiten que las fábricas descarguen más contaminantes en el aire y en el agua, de lo que sucede en Estados Unidos; otra cosa es que no existen límites para el número de fábricas autorizadas a descargar desechos en el río. La ley no permite sustancias químicas orgánicas como los pesticidas, tampoco muchos metales pesados, esto debe ratificarse en las normas mexicanas.

Hace unas semanas, el New York Times informó que hay una gran falta de voluntad política con inadecuados presupuestos y errores legales, que hace casi imposible la posibilidad de limpiar el Río Santiago localizado en el bello Estado de Jalisco.

Otra nota alarmante es de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) expresó y calificó al Río Santiago como el más contaminado de México.

Esperemos que la Conagua y tú Andrés Manuel, permitas que el Gobierno del Estado de Jalisco se haga cargo de la responsabilidad y el control de lo que hacen las empresas con sus desechos industriales. Este problema tiene grandes consecuencias tanto nacionales como internacionales y tú Andrés Manuel, distráete un poco de andar regalando dinero por todos lados, deja de estar en campaña política todo el tiempo y haz que cumplan tus irresponsables funcionarios, para que México mejore, como tú dices que quieres que lo haga.