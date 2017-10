El Informador: cien años

¡Felicidades y larga vida a El Informador!

De los diarios que se publican hoy en día en la República, El Informador es el cuarto más antiguo. El primero es El Dictamen de Veracruz, fundado en 1898; el segundo, El Universal, de 1916; sigue Excelsior (marzo de 1917), luego este diario independiente tapatío y por último (1919) El Porvenir de Monterrey.

El decano de la prensa periódica (que no necesariamente significa diaria) en lengua española es la Gaceta de Madrid, que vio la luz en febrero de 1661 y que tras numerosos avatares pervive en el actual Boletín Oficial del Estado. En América, el periódico más antiguo fue el Diario de Noticias Sobresalientes de Lima (1700), y en este país, la Gaceta de México y Noticias de Nueva España (1722). La imprenta llegó a Guadalajara, según documenta don Juan B. Iguíniz, por 1792, y El Despertador Americano, editado por el jalisciense Francisco Severo Maldonado en la imprenta de Mariano Valdés, fue el primer periódico insurgente, del que se publicaron sólo siete números entre el 20 de diciembre de 1810 y el 17 de enero de 1811.

¿Cómo era el mundo antes de que existieran los periódicos? Se trata de una pregunta difícil de contestar desde la perspectiva actual de información instantánea, sólo es posible imaginarlo a través de la literatura de las distintas épocas. Para el caso de la Nueva España, si los sucesos de regiones cercanas llegaban con días de atraso, las noticias de ultramar sólo se conocían después de meses o hasta de años. Las más señaladas (la muerte del rey o del papa, el estallido de una guerra, las catástrofes naturales) llegaban por comunicaciones manuscritas de los funcionarios reales a sus colegas en México, donde se daban a conocer a través de pregones públicos de viva voz. Pero cuando se empezó a publicar la Gaceta de Madrid la información comenzó a ser más prolija, si no más actualizada. Hay que tomar en cuenta que la flota llegaba por lo general a Veracruz dos veces al año; quién sabe cuántos ejemplares de la Gaceta hayan venido en ella, y sin duda sólo podían leerla unos cuantos.

En los testimonios de la época en que circulaba ese incipiente periodismo no se hace referencia directa a la publicación madrileña, pero queda claro leyendo los diarios de Robles que fue una de sus fuentes. Por ejemplo, en su entrada del viernes 2 de junio de 1684 se constata que los novohispanos acaban de enterarse del sitio de Viena por los turcos... el año anterior. La forma “periodística” y no de seco informe burocrático en que está redactada la nota revela que se copió lo publicado en Madrid: “...el gran visir sitió a Viena a 15 de julio del año pasado, con doscientos mil combatientes, no llegando la guarnición de Viena a quince mil hombres, debajo del gobierno del conde de Starhemberg, y se levantó el sitio a los sesenta días, habiendo conseguido una insigne victoria sobre los turcos mediante el esfuerzo del rey de Polonia...”