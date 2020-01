El Hard Rock Stadium afina detalles

Hay un dicho que dice: “el césped siempre se ve más verde del otro lado de la cerca”, pero estamos seguros de que este no es, ni de cerca, el caso del Hard Rock Stadium. El campo en donde el próximo domingo los Chiefs de Kansas City y los 49ers de San Francisco pelearán por el trofeo Vince Lombardi está en óptimas condiciones.

Ayer, como parte de las actividades de la semana previa del Super Bowl, realizamos un recorrido por el lugar y platicamos con Eric Finkelstein, el director de planeación de eventos de la NFL, quien habló sobre los retos y logística que implica mantener el campo de césped natural para el partido más importante del año: “Éste es un campo completamente nuevo. Ése es un estándar que tenemos. Lo hacemos todos los años para todos los campos que son de pasto natural, entonces, renovamos todo con este pasto que hemos estado cultivando por años”.

El esfuerzo de retirar y colocar una nueva cancha, pintar el césped y decorar el estadio con los logos, imágenes y señalética del Super Bowl es una labor para miles de trabajadores. “Tenemos a más de seis mil trabajadores que han estado trabajando de manera constante en este lugar. Hemos estado aquí desde el 2 de enero preparando todo y el día de juego hay aún más personas trabajando, tanto en lugares que el público ve como detrás de la operación, en la cocina, en los baños, seguridad, etc…”

Aunque el encuentro se disputará en cuatro días, la realidad es que aún tienen mucho trabajo por hacer, pero Finkelstein se muestra confiado de que, con la planeación que hay detrás de todo esto, lograrán sacar el trabajo sin ningún contratiempo.

“Es la semana del Super Bowl, la semana más emocionante. Aún tenemos mucho que hacer, mucho trabajo que realizar, pero estamos en tiempo, todo va conforme a lo planeado y estamos seguros que todo estará perfecto para el domingo. Empezamos a planear el evento 14 meses por adelantado para tener todo listo en términos de planeación. Todo debe de estar coordinado, si una parte no se hace bien, esto no va a funcionar. Siempre hay cosas que surgen y para eso planeas, para reaccionar cuando algo no

salga bien”.

Según lo que reveló el representante de la Liga, esta temporada será aún más especial por tratarse de la número 100. “Habrá actividades previas al inicio del juego, dinámicas. No puedo decirles mucho, pero les puedo decir que valdrá la pena que prendan el televisor desde un poco antes de las seis de la tarde (tiempo de Miami)”, y aseguró que “los fanáticos deben esperar una experiencia única en la vida. Será extremadamente especial, algo increíble para los que están aquí, y también el partido será insuperable”.