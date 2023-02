El Clásico Mundial de Beisbol, siguiente prueba para México

Con un equipo que se puede considerar bien balanceado de acuerdo a la calidad de peloteros de origen mexicano con que se cuenta, el seleccionado nacional azteca integrado por 30 jugadores, dirigidos por el siempre polémico Benjamin Gil, se presentará en la próxima edición del Clásico Mundial de Béisbol a celebrarse en esta ocasión en Taiwán, Japón y Estados Unidos del 7 al 21 de marzo.

De entrada, el análisis del conjunto merece una calificación de positiva en razón de que acuden varios ligamayoristas que están en los rosters titulares en sus respectivas organizaciones de la Gran Carpa, pero también aparecen varios peloteros que pertenecen a equipos de Ligas Mayores que están desarrollándose en las sucursales de Ligas Menores, especialmente en Triple A y algunos de buen nivel en conjuntos de la Liga Mexicana de Beisbol.

Hay algunas sorpresas, sobre todo entre los que participan con organizaciones de clase mundial, dado que no son demasiado conocidos en México, sin que ello les demerite de ser mexicanos por razón de haber nacido de padre, madre o ambos con nacionalidad mexicana y por ello tendrían el derecho de serlo.

El asunto es que, como todo, existe siempre el sentimiento de que ni son todos los que están ni están todos los que son, pero es difícil que puedan ser los mejores en cada posición o línea, toda vez que prevalecen diferentes factores que tienen que ver con los permisos que otorgan las respectivas organizaciones, la disponibilidad que tengan y sobre todo la forma física en que se encuentren después de haber tenido participación recientemente con sus equipos en diversos certámenes, y por otro lado, los planes que cada uno de sus mánagers tengan para ellos y el conocimiento que de ellos tienen como para saber si les es adecuado o no tener ese tipo de participación.

La lista de los 30 peloteros que representarán a México en el Clásico Mundial de Beisbol se dio a conocer este jueves. Benjamín Gil, contará con 16 pitchers y 14 jugadores de posición (infielders, outfielders y receptores, incluyéndose ahí los que tendrán la tarea de bateador designado), provenientes de Grandes Ligas, Ligas Menores y Liga Mexicana.

Sobresalen nombres como el del pitcher de Dodgers de Los Ángeles, Julio Urías, quien recientemente obtuvo el título de mejor efectividad en la Liga Nacional. El cubano nacionalizado mexicano Randy Arozarena, quien ha sido un pelotero que ha lucido enormidades en MLB; Alex Verdugo, outfielder de los Medias Rojas quien en esta temporada conectó 11 cuadrangulares y 169 hits; Alejandro Kirk, catcher de los Azulejos y jugador nacional número 14 en jugar el Juego de Estrellas, y José Urquidy, quien alcanzó el récord del mexicano con más Series Mundiales disputadas, con tres.

Por otro lado, se extrañará a Roberto Osuna, quien no recibió el permiso de su equipo en la Liga japonesa para integrarse al seleccionado nacional.

Quizá lo único cuestionable es el mánager Benjamin Gil, quien para mí y muchos otros no es el ideal. A su favor tiene la experiencia de haber sido ligamayorista, una incipiente participación como coach en el equipo de los Angelinos de Los Ángeles, y una amplia trayectoria como mánager en el beisbol profesional mexicano de Triple A, tanto en el verano como en el invierno. En contra tiene, además de su polémica personalidad, la mala campaña de su equipo los Tomateros de Culiacán que terminaron en el sótano del torneo siendo su novena la peor del certamen 2022-2023 y también tiene en sus negativos el humillante fracaso del equipo mexicano que acudió a las olimpiadas de Tokio después de que en el preolímpico el cuadro mexicano había conseguido la hazaña de calificar de la mano de quien para mí y muchos es el mejor mánager, y debió ser convocado para dirigir a México en este Clásico Mundial, y me refiero a Juan Gabriel Castro, quien cuenta con bastante experiencia como coach en Grandes Ligas y también como mánager en el beisbol mexicano, habiendo dirigido la exitosa reciente campaña de Hermosillo, que resultó ser el mejor equipo en las dos vueltas de la Liga Mexicana del Pacífico.

En fin, no queda más que desear una muy buena participación al conjunto tricolor que fue colocado en el Grupo C junto a Estados Unidos, Colombia, Gran Bretaña, y Canadá, con sede en Arizona. Ojalá esta vez pueda pasar de la primera ronda, ya que en sus recientes participaciones no lo ha conseguido. Habrá que seguirlos analizando y desearles lo mejor.

