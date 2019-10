Edad de retiro y pensiones: AMLO está equivocado

El Presidente se equivoca en el tema de la edad de retiro. México debe empezar a discutir y resolver ahora el problema de las pensiones y muchos temas relacionados, si queremos evitar que estalle esa bomba. Para el 2050, México tendrá 24.3 millones de adultos mayores. Si no se hace nada ahora, dentro de 30 años, 10 millones de viejos vivirán en la pobreza y 5.5 millones padecerán, junto a la pobreza, enfermedades crónico-degenerativas.

No es una bomba la que puede estallar, sino varias: Las finanzas públicas del Gobierno federal; las decenas de sistemas de pensiones locales que no tienen recursos y el drama de millones de personas que concluyen su vida productiva sin los recursos para afrontar las dificultades de la tercera edad. Los apoyos gubernamentales para los adultos mayores están bien, pero no alcanzan. Son mil 275 pesos mensuales. En el caso de los trabajadores que cotizaron, las pensiones contributivas otorgan alrededor de siete mil pesos mensuales para los hombres en promedio y seis mil pesos para las mujeres.

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se equivoca si cree que México puede esperar seis años más para tomar cartas en un asunto tan delicado. Es absurda y peligrosa su descalificación al secretario de Hacienda. Arturo Herrera habló de pensiones, entre otras cosas, porque éstas empiezan a ejercer una presión sobre las finanzas públicas. En el 2012, el Gobierno federal dedicó a pensiones y jubilaciones 429 mil 500 millones de pesos. Para el 2019, son 908 mil 800 millones de pesos y el año próximo serán 965 mil 200 millones de pesos. En 2012 eran una décima parte del presupuesto total. Para 2020, es casi una sexta parte.

Las pensiones en los gobiernos estatales y municipales y algunos organismos o universidades públicas plantean un problema de diferente índole, pero de enorme riesgo: No hay una evaluación sistemática y rigurosa de la capacidad para pagar los compromisos de pensiones y jubilaciones que estas instituciones tienen. Se sabe, de manera extraoficial, que muchas no se podrán pagar. Su esperanza es que haya un rescate del Gobierno federal, similar al que hubo el sexenio pasado con Pemex. En algunos casos el dilema será rescate o crisis social. Quizá tendremos las dos cosas.

AMLO está desinformado, pero afortunadamente hay gente de su confianza que sabe del tema y tiene el valor de expresar su punto de vista. El caso de Gerardo Esquivel es esperanzador. El subgobernador del Banco de México publicó varios tuits ayer, después de “la mañanera”. Sin estridencia y con gran capacidad explicativa, Esquivel dijo en su hilo de Twitter: “Si bien no aumentar la edad de retiro (o incluso disminuirla) parecería una alternativa favorable para los trabajadores, esto, a la larga, podría terminar perjudicándolos... al hacer más difícil generar recursos suficientes para obtener una pensión mínima” .

Ya en la tarde, el subgobernador continuó con el tema: “¿Es posible reducir la edad de retiro? Sí, sí es posible. Sin embargo, eso implica haber acumulado un menor ahorro y vivir un periodo más largo sin ingresos laborales. Eso implica, entonces, una menor pensión mensual; por lo tanto, un menor bienestar”.

Para no dejar dudas, concluyó: “Otros creen que es posible regresar al esquema anterior. Dicho esquema se volvió insostenible por cambios demográficos (menor natalidad) y epidemiológicos (mayor esperanza de vida). Esto dificulta volver a ese esquema y, en cualquier caso, la edad de retiro debería subir”. ¿Así, o más claro?