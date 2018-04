Dos desafíos en el teatro de abril

El teatro tiene todas las formas imaginables: se lleva a cabo en formales y elegantes foros con telones enormes y complejos decorados… o en pequeños cuartitos iluminados con un foco chicharronero, bien colocado, eso sí. Y este fin de semana comienzan temporada dos espectáculos de talento tapatío que experimentan con muchos rasgos de lo teatral. Si usted tiene un espíritu aventurero, pero además un ojo crítico, son para usted estas obras… bueno, sí: llamémoslas obras de teatro, pero pregúntele a los artistas y verá cómo ellos entienden su propio trabajo.

1. “Remedios” se llama el trabajo que la actriz y gestora Ana Karen Sahagún concretó en 2016 con la ayuda de creativos como el director Luis Manuel “El Mosco” Aguilar y el dramaturgo Jorge Fábregas: una reflexión sobre Remedios Varo, la extraña e impresionante artista plástica del siglo XX que fue una campeona de lo surrealista, aunque no se adscribiera como militante del surrealismo. Española exiliada en México, terminó por naturalizarse mexicana; dedicada lo mismo a las artes gráficas que a la literatura, le diseñó a la farmacéutica Bayer pequeñas obras de arte como carteles publicitarios; y mujer en un mundo de ambiciosos varones, es hoy uno de los nombres mejor conocidos de su época. Su vocación de perpetua experimentadora y su determinación son la materia del espectáculo de Sahagún. ¿Quién tendría que ver este trabajo? Cualquier espectador con curiosidad por una mirada muy inquisitiva acerca de un espíritu muy singular. Del 7 al 22 de abril: sábados a las 20:00 horas y domingos a las 18:00 horas, en el Foro Periplo de Prisciliano Sánchez y Camarena.

2. Ya está más que instalada en Guadalajara una generación de artistas dispuestos a preocuparse por muchos rasgos de la calidad de sus espectáculos, pero no a dejarse limitar por las formalidades de lo que conocemos como teatro: por el contrario, disfrutan cuando producen espectáculos que proponen nuevas reglas y terminan, por ejemplo, ofreciendo un relato construido sobre fragmentos de la vida real de una persona, no de la ficción. ¿Es eso arte? ¿Es eso teatro? Vaya a ver “Mis amigos no me invitan a las fiestas” y plantéese la posibilidad de que esas preguntas no sean las importantes. En este espectáculo, los artistas del Laboratorio Mil trabajan con temáticas como el tarot, la carta astral y el reguetón, y terminan por hablar de gente que no halla su lugar en la vida que le tocó. El director, el joven David Arellano, ha sido muy preciso al señalar que este espectáculo no es para jóvenes nada más, sino también para adultos. Del 7 al 29 de abril: sábados a las 20:00 horas y domingos a las 18:00 horas, en el Estudio Diana, foro adjunto al Teatro Diana de 16 de Septiembre y Mexicaltzingo.

Más recomendaciones y reseñas: agoragdl.com.mx