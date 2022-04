Don Adán ‘ya se destapó’

La aplicación de el ‘Don’ y el ‘Señor’ se dice que tiene una regla muy sencilla. El Don se utiliza para el nombre de pila y ‘Señor’ para el apellido. Siguiendo esa directriz y atendiendo al significado que la Academia de la Lengua Española le da al ‘Don’ -dádiva, presente o regalo-, podemos decir con toda seguridad que Adán Agusto Lopez, secretario de Gobernación de México, se ha ganado el sustantivo.

Don Adán, con su presencia y acciones del domingo pasado en Sonora y Coahuila, haciendo proselitismo político en tiempo de veda y usando recursos del Estado -a bordo de un avión oficial de la Guardia Nacional-, violó dos artículos de la Constitución -35 y 134-, ah, pero se ganó la simpatía, aprecio y reconocimiento de quien trabaja en la oficina principal de Palacio Nacional y con ello -‘A buen entendedor, pocas palabras’- el regalo y la oportunidad de que se ventile en la arena pública del país y de paso lo ponga en el templete a la consideración del pueblo como un ‘posible’ en el abanico de precandidatos que buscarán ser ’el bueno’ para la elección del 2024.

La función del secretario de Gobernación es atender el desarrollo político del país y coadyuvar en la conducción de las relaciones del Poder Ejecutivo Federal con los otros poderes de la Unión y demás niveles de gobierno, pero no promover procesos -aún menos en tiempos prohibidos- y haciendo uso de recursos públicos -aviones militares- a favor de una causa política de su partido.

Es obvio que la intención del presidente, sin importar las formas y violando la misma Constitución, fue de ‘sacar partido’ para su causa de revocación de mandato y de paso poner en el escaparate a una de sus ‘cartas fuertes’ para la campaña presidencial que se avecina.

No solamente se viola flagrantemente la Carta Magna, sino que también se ratifica la militarización que estamos sufriendo, cuando aviones de las Fuerzas Armadas -la Guardia Nacional está integrada a la Secretaría de la Defensa Nacional- se prestan para el desplazamiento de un miembro del gabinete -el secretario de Gobernación- y un presidente de partido -Mario Delgado de Morena- entre otros, a un evento de proselitismo político.

Esta es definitivamente la cara de la transformación que ofrecieron a un pueblo que a gritos pedía cambios, pero en otro sentido, para mejorar, no para empeorar y pisoteando las leyes que rigen al país.

En mayo del 2018 el presidente prometió fehacientemente, “Va a estar prohibido…no van a poder subirse a aviones privados (menos militares y con fines que prohíbe la Constitución)…los altos funcionarios públicos, ni ningún servidor público”.

López Obrador calificó el hecho como “escandaloso” del fin de semana y por supuesto dijo que no estaba enterado. Afirmación que no es creíble, cuando el secretario de gobernación en su mano derecha, con quien tiene comunicación permanente y quien no da un paso sin tener autorización del presidente. Por supuesto que debió estar enterado de a donde iban, quienes iban y que iban.

Para el presidente ha sido muy atropellado el ‘lanzamiento’ de su nueva opción en las cartas de la baraja de la sucesión, pero lo más lamentable es que ‘se llevan entre las patas’ a la Constitución y, al final, los susodichos que fueron al viaje terminaron -parafraseando a Don Adan que en ese mitin amenazó y dijo a los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) que saldrían de la institución- “con la cola entre las piernas”. ¿Usted, qué opina?

daniel.rodriguez@dbhub.net