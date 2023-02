Doce posteos en redes y 10 millones: el éxito del patrocinio a Checo Pérez

Hace un año, el Gobierno de Jalisco anunció que el piloto tapatío de la Fórmula 1, Sergio “Checo” Pérez, recibiría un patrocinio de 25 millones de pesos para nombrarlo embajador del Estado.

El monto se dividiría entre la Secretaría de Turismo (13 millones), los fideicomisos de turismo de Puerto Vallarta y la Zona Metropolitana de Guadalajara (9.5 millones) y del Ayuntamiento tapatío (2.5 millones).

La apuesta fue que, con ese monto, el nombre de Jalisco tuviera un impacto acorde al crecimiento del piloto en sus competencias internacionales.

Pero desde que se dio a conocer la noticia, las críticas llovieron.

Los colectivos de familiares de desaparecidos aseguraron que esos 25 millones de pesos funcionarían más en la Comisión Estatal de Búsqueda; hubo quienes afirmaron que bien podrían dirigirse al Río Santiago: el más contaminado de México, o incluso a apoyar a artistas emergentes y con alto potencial, como el patinador Donovan Carrillo.

La realidad es que el gobernador Enrique Alfaro defendió esa decisión a capa y espada.

Un año después, los resultados que presume el Estado se reducen a la exposición que ha dado el piloto al nombre del Estado en redes sociales y a un retorno de inversión que está lejos de los 25 millones.

La Unidad de Transparencia de la Coordinación General Estratégica de Crecimiento y Desarrollo Económico reconoció que el impacto de ese acuerdo como embajador se reduce a cinco puntos. Y uno de ellos es de 12 publicaciones en las redes sociales del piloto (Twitter, Facebook e Instagram).

En un año, el casco con el nombre de Jalisco en la barbilla se ha expuesto en 13 carreras, “Checo” ha dado seis entrevistas mencionando los destinos de Jalisco, lo que, según la respuesta de la Coordinación, ha dado “un alcance de 85.6 millones de audiencia y un retorno de inversión de 542 mil 700 dólares”.

Ese monto equivale a 9.9 millones de pesos. Ni siquiera la partida que erogó por sí sola la Secretaría de Turismo.

Este es el desglose de resultados obtenidos con el patrocinio que reconoce la Coordinación de Desarrollo Económico:

Visibilidad del casco del piloto

12 posteos en redes sociales

6 entrevistas mencionando los destinos turísticos de Jalisco

Exposición del casco en redes sociales

Kartódromo Checo Pérez en Guadalajara

En el convenio de promoción turística de este año, las mismas partes aportarán 25 millones de pesos para que “Checo” Pérez promocione el casco con el nombre de Jalisco no sólo en sus carreras, sino en sus gorras cuando juegue golf, en al menos dos ocasiones, y les preste su imagen una hora en estudio para que pueda explotar su imagen.

Esto, sin contar que publique en al menos otras seis ocasiones a Jalisco en sus redes sociales oficiales, que ponga su autógrafo en siete cascos miniatura y 22 gorras oficiales, y que ofrezca al menos una entrevista con medios de comunicación que, por supuesto, elegirá y gestionará la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado.

Y, por cierto, en caso de que el piloto no cumpla con alguno de los puntos ya expuestos o no use el casco con la barbilla de Jalisco, “Checo” Pérez deberá reembolsar 500 mil pesos por carrera.

En resumen, el éxito en el escandaloso patrocinio de Jalisco en un casco de fórmula 1 ha retribuido menos de la mitad de lo invertido. La buena noticia es que la amistad del Gobierno estatal con el deportista jalisciense más aclamado del momento definitivamente está muy lejos de quedar fracturada.