Los partidos de oposición, PAN, PRI y PRD, anuncian que reestablecen relaciones y regresa la idea de una gran alianza, en principio para las elecciones de 2023 con la mira puesta en la elección de 2024. Tendrán candidatos comunes para las gubernaturas del Estado de México y Coahuila y, si su instinto traidor no les gana en este año, habrá un candidato de la Alianza a la Presidencia de la República en 2024.

¿Qué tienen en común estos tres partidos? Siendo optimistas fueron estos institutos los que en un gran acuerdo crearon el sistema democrático allá en 1996. Del otro lado de la moneda también son los que con el Pacto por México el sexenio pasado terminaron desdibujados del mapa político y hermanados en la corrupción que no era exclusiva, aunque sí un signo de identidad, del Gobierno de Peña Nieto. Hoy los partidos llamados tradicionales representan dos cosas: el pasado corrupto y el antilopezobradorismo.

El voto duro de la alianza Va por México es, pues, directamente proporcional al rechazo del Presidente; en las encuestas suben y bajan de acuerdo a la aceptación o rechazo a López Obrador. Más allá de eso no tienen ni discurso, ni proyecto de país, ni candidato. A quien pongan en la boleta, así sea una escoba, tiene asegurado el voto de rechazo al Presidente. Siempre se dice que el problema para Morena en el 2024 es que López Obrador no estará en la boleta. Ese problema es exactamente el mismo para la oposición. Las figuras visibles no tienen un proyecto de país que no sea “salvar a México de la destrucción lopezobradorista”. Sin el Presidente en la boleta les costará mucho trabajo sostener ese discurso y demostrar que ellos son algo más que “la menos peor de las opciones”.

La Alianza que parecía muerta tras la traición del PRI en la votación sobre la Guardia Nacional revivió gracias a los problemas internos de Morena. La amañada elección del candidato Armando Guadiana en Coahuila provocó la ruptura del partido en el Gobierno. Derrotado por el dedo del Presidente, que decide las encuestas a su antojo, Ricardo Mejía Berdeja anunció que busca la candidatura por otro partido, lo que aumenta considerablemente la posibilidad de la Alianza de mantener al menos uno de los dos estados en disputa en 2023. El olor a sangre les abrió el apetito.

La soberbia es el lugar común de los poderosos. Contrario a lo que creen sus fans, el Presidente también se equivoca y en los últimos meses de Gobierno lo hará más seguido, de manera más evidente y con consecuencias más profundas. La Alianza está sustentada en la esperanza de que el Presidente se equivoque, y nada más. Vive a la sombra de López Obrador.

diego.petersen@informador.com.mx