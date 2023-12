Todos coleccionamos alguna vez cartitas para llenar un álbum. Los Panini eran los más famosos y de estos sin duda el más exitoso es el del mundial de futbol. Cada cuatro años montones de niños y adolescentes invierten todo su dinero y el de sus papás en completar el álbum con las caritas de los jugadores, buscando desesperadamente la carta del jugador de Irán, Australia o Camerún que nadie conoce, que a nadie le importa, pero que llena el maldito álbum. La de Messi es sin duda la más apreciada, aunque no la más escaza.

Algo similar sucede con los políticos en la temporada de precampañas. Las candidatas van juntando adhesiones cual si fueran cartitas de Panini. ¿A alguien realmente le importa que Javier Corral o Alejandro Murat estén en la campaña de Claudia Sheinbaum? ¿De verdad van a ganar un voto más en Morena por tener a estos ex gobernadores en sus filas? Por supuesto que no. Ninguno de los dos le da un solo voto extra a Claudia, pero ambos cumplen con la función de llenar el álbum, que no queden fichas sueltas ni lugares vacíos. La verdadera función de esas adhesiones de panistas y priistas a Morena es golpear el ánimo de la campaña de Gálvez. Cada que uno de estos políticos se suma con Claudia manda un mensaje de que el barco opositor se desmorona.

Lo que está haciendo Claudia Sheinbaum no es distinto a lo que hizo López Obrador en la campaña de 2018. Andrés Manuel subió al carro a todos, no dejó hueco alguno, y la estrategia le funcionó bastante bien. Luego se fue deshaciendo de ellos a lo largo del camino y otros brincaron del huacal en medio de escándalos. No pasa nada, en las campañas hay que ser abierto y plural, aunque sea en apariencia.

En el otro lado Xóchitl Gálvez presentó un equipo con bastantes rostros nuevos, y algunos del viejo, viejo PRI y el viejo, viejo PAN que no ayudan en nada. Pero si Gálvez quiere que los electores crean que ella va a llenar primero el álbum, necesita algunos fichajes simbólicos, alguna de las cartitas de las difíciles del equipo naranja o de los morenos para mandar el mensaje de que su campaña crece y por lo tanto sus posibilidades de ser presidenta también.

Para ser torero, dice el refrán, hay que parecerlo. Para ganar una elección hay que hacer ver como que vas creciendo. La temporada de adhesiones es una gran simulación, pero no por ello es menos importante.

