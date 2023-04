Mientras en Morena deshojan la margarita de una posible alianza con Hagamos y Futuro (poniéndoles la zanahoria para salvar el registro) y PAN y PRI administran desde ya una suculenta derrota muy bien negociada por los controladores de ambos partidos, en Movimiento Ciudadano lo que parecía definido, la candidatura de Pablo Lemus, no lo está tanto.

La entrada de Clemente Castañeda en la ecuación cambió la circunstancia. De eso se trataba, de bajarle a Lemus la seguridad de que él es el candidato único. Pudo haber sido el candidato por aclamación, pero ya no lo fue, en parte porque el alcalde de Guadalajara no ha cuidado a las bases del partido, en parte porque justamente lo que no quiere Lemus es ser un candidato y posterior gobernador -si gana la elección- acotado por la estructura del partido y su dueño en Jalisco: Alfaro.

El peor escenario para ambos es la ruptura. Evidentemente Pablo Lemus no se quedaría suelto, la alianza PAN-PRI-PRD lo tomaría de candidato sin duda (en detrimento de los administradores profesionales de la derrota) e irían a una elección a tercios con Clemente Castañeda por MC y el candidato de Morena y sus aliados que, hoy por hoy, todo apunta a que sería Carlos Lomelí, que se ha ido quedando sin rivales en ese partido. En ese escenario el principal afectado es Enrique Alfaro, pues, incluso si Castañeda ganara la gubernatura, el gobernador quedaría en una situación muy débil y el proyecto de MC Jalisco desvanecido.

El verdadero combustible de la política y los políticos es el interés. En este caso lo que más conviene a los tres es que haya arreglo. La pregunta en todo caso es cuál es el tiempo para dicho arreglo, porque dependiendo el momento en que se concrete será el reparto de poder. Lemus quisiera que se definiera pronto y empezar a tomar decisiones; a Alfaro le conviene estirar la liga lo más que se pueda, hacer crecer a Castañeda y acotar lo más posible a Lemus. En el inter, todo puede pasar.

La única forma que tiene el alcalde de Guadalajara para presionar al gobernador es haciendo como que se va (la típica de agárrenme porque me les voy). En contra sentido, el gobernador manda cada vez que puede señales de que su corazón está con el otro, con Clemente Castañeda. Como en todo noviazgo mal avenido la relación entre el gobernador y el alcalde pasa del amor al odio en cuestión de minutos; cortar y volver es parte de su vida cotidiana. Como en todo noviazgo mal avenido la posibilidad de que un buen día uno de los dos no vuelva está siempre latente.

diego.petersen@informador.com.mx