-Benito, Benito.

-Qué quieres mujer, déjame descansar en paz.

-Es que dice el Presidente que te van a venir a molestar.

-¿Quién va a venir?

-Pos esos, los fifís, los conservadores.

-¿Miramón y Mejía? ¿Pos que no a Miguel Miramón se lo llevaron pa Puebla porque no nos quería de vecinos? Y Mejía, pos que pase, yo mismo pagué su entierro en este panteón.

-No viejo. Quesque son los conservadores del siglo XXI y van a ir al hemiciclo a protestar.

-Por mí que vayan al hemiciclo, yo estoy en el panteón de San Fernando, cuál preocupación. ¿Y qué quieren esos conservadores del siglo XXI?

-Van a protestar porque el Presidente López…

-¿Otra vez López de Santana es Presidente? Este país nomás no aprende.

-No, no, escucha, nunca me escuchas. Es otro López, López Obrador. La protesta es porque dicen que este señor le quiere quitar la autonomía al instituto que organiza las elecciones, centralizar los procesos electorales quitándole facultades a los estados y elegir por lista y no por distrito a los diputados.

-¡Menudo conservador!

-Que no, no entiendes nada, viejo, escúchame: él dice que los conservadores son los otros y que si van al hemiciclo te vas a molestar muchísimo, porque son hipócritas, clasistas, rateros, racistas, corruptazos.

-¿Eso son los liberales ahora? ¡Qué decadencia!

-Que no, los conservadores, aunque en el fondo quieren lo que querían los liberales de tu tiempo. En fin, toda una boruca. El caso es que dice que te vas a molestar.

-¿Yo? Hombre, nunca fui muy risueño, pero tampoco malhumorado. ¿Por qué habría de molestarme que vayan a donde no estoy a exigir cosas en las que sí creo, como el federalismo o la representación popular directa? Además, que voy a saber yo de lo que pasa en el país si llevo 150 años muerto y enterrado en este lugar.

-Pos será el sereno, pero qué quieres, a mí no me gusta que ese señor López te traiga de arriba para abajo, ande diciendo que él es el más juarista de los juaristas y te ande defendiendo hasta de lo que no necesitas que te defiendan. Además, como si hubieras sido un santo…

-¿Ya vas a empezar con tus reclamos, Margarita? Si apenas tuve año y medio de viudez y no fueron los más fáciles que digamos

-No me cambies de tema. Lo que habrás hecho en esos meses. Siempre tan peinadito

-No seas celosa. Pásame el espejo, que siento que traigo un gallo acá en la coronilla. Y anda, invita a Tomás Mejía a cenar con nosotros. Todavía tengo remordimientos por haberlo fusilado.

-Nada de remordimientos, él se lo buscó por andar con Maximiliano. Además, como decía Vicente Guerrero, la Patria es primero, ¿o qué?

