“A veces digo babosadas”, reconoció el influencer “Fofo” Márquez en un video en el que se disculpa con las autoridades y los tapatíos molestos por el cierre del Puente Matute Remus. Lo que no dijo es que, en el resto de las ocasiones, también dice babosadas. Esa es su chamba. Él le llama generar contenido, es decir: hacer cosas idiotas que millones de personas vean por la única razón de que son idiotas.

Si el cierre de Lázaro Cárdenas, con video incluido, hubiera sido de una artista conceptual, si se hubiese tratado de un performance para mandar el mensaje de que cualquier persona con poder y dinero en este país puede cerrar una avenida, estaríamos sin duda discutiendo el tema. Pero no, lo hizo un prepotente, que es famoso y exitoso en redes sociales por prepotente, para mandar el mensaje de que es un prepotente. Ahora sí que, parafraseando la famosa frase de Marshall McLuhan, “Fofo” es el mensaje. El medio significa; semantiza el contenido y prefigura la audiencia.

Más allá del desplante particular hay que discutir esa figura llamada influencer.

Lo que “Fofo” Márquez y otros influencers entienden por contenido está muy lejos de lo que quienes crecimos en la era de la televisión, los baby boomers, entendemos como generación de contenidos. La distancia entre nosotros y nuestros abuelos era similar y no dudaron en bautizar a la televisión como “la caja idiota”. Cuando MTV, el canal más emblemático de la televisión de paga, sacó al aire la serie Jackass -una bola de idiotas corriendo riesgos innecesarios o haciéndose daño para divertir a la audiencia- pensamos que el deterioro mental en la generación X sería irreversible. Esto es, corremos el riesgo de satanizar lo que no entendemos o sobredimensionar los efectos de los medios que nos son ajenos. De la misma manera hay que tener claro que no son inocuos. Así como el arraigado machismo de los baby boomers está ligado a los contenidos de la televisión de los setentas y ochentas (“Los ángeles de Charlie” es una de las expresiones más refinadas de ese machismo televisivo), la estulticia y la falta de empatía social de las nuevas generaciones está ligada a lo que los influencers entienden por contenido.

La prepotencia es uno de los residuos más nocivos del ejercicio del poder: lo hago porque puedo y para que todos se enteren que estoy por encima de la ley. Los juniors han existido en todas las generaciones y los desplantes son los mismos. El tema es cultural y específicamente de cultura política. Lo novedoso y preocupante del video del “Fofo” Márquez, más allá de evidenciar las fallas de nuestras autoridades, es que alguien pueda entender la prepotencia como contenido y peor, que diez millones lo consuman.

diego.petersen@informador.com.mx