En los corrillos y cafés políticos se oye de todo. Pablo Lemus está muerto, el bueno es Clemente. Sólo con Pablo gana MC; el gobernador tiene control absoluto de la sucesión; la oposición en Jalisco no existe; Morena tiene 15 puntos de ventaja sobre los naranjas; con un buen candidato el Frente se la lleva, etcétera. Todo tiene algo de cierto; ninguna de las “netas” anteriores es la verdad. Si algo es real es que, para bien de todos y salud de la democracia, hay una gran incertidumbre sobre el proceso electoral de Jalisco en 2024.

El alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus, sigue siendo el candidato a vencer, pero cada día que pasa esto es un poco menos cierto o si se prefiere su imbatibilidad se reduce. MC ya no es el partido con mayor identificación en el Estado, Morena lo ha rebasado, y eso en términos llanos significa que no basta con el emblema para competir y, por lo tanto, que la alianza con el Frente, en la que insisten el gobernador Alfaro y el senador Castañeda no es una asunto ideológico ni de responsabilidad política, como nos la quieren vender, sino de simple y llana sobrevivencia. Una opción distinta a Lemus en MC es posible sí y sólo sí hay una alianza con los partidos del Frente, pero aún con el alcalde de Guadalajara como candidato nada es seguro.

Para suerte de los naranjas, Morena tiene una creciente identificación como partido, pero no tiene candidatos. Ninguno de los que ha levantado la mano, Carlos Lomelí, Cecilia Márquez, Antonio Pérez o José María Martínez le da un voto extra a Morena, por el contrario, algunos incluso le quitan. Los candidatos están fuera del partido o en otros partidos y es ahí donde el equipo de Claudia Sheinbaum ha comenzado a buscar. En las candidaturas de Morena falta mucha agua por correr y es probable que veamos alianzas insospechadas.

El Frente PAN-PRI-PRD en Jalisco tiene que seguir preparando su juego, a sabiendas de que las decisiones dependerán de cómo se acomoden las calabazas en lo nacional. Si Alfaro logra convencer a Dante (lo cual no es sencillo) de sumarse si no al Frente sí a la candidatura de Xóchitl Gálvez, las nominaciones importantes quedarán en manos del grupo del gobernador. Si no hay alianza con los naranjas. el Frente tiene la oportunidad de competir de tú a tú con Morena y MC, sí y sólo sí sus posibles candidatas logran emocionar, aunque sea un poco, a los electores y canalizar el castigo que siempre existe al partido gobernante.

Contrario al discurso triunfalista del partido en el poder, en la elección del 2024 todos, hasta los más pequeños como Hagamos y Futuro, tienen algo que decir.