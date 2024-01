Cerró el periodo de precampañas para la elección del 2024 y el público ya está harto de elecciones. Adelantar tanto los tiempos electorales generó un cansancio anticipado, lo cual no quiere decir que la elección no se vaya a calentar y menos aún que no estemos ante un proceso sumamente competido e interesante.

Los tres bandos, MC, Morena y la Alianza tienen sus candidaturas prácticamente decididas. Los naranjas tienen su alineación completa y la Alianza anunció, como se esperaba, a Diana González para competir por Guadalajara. Falta, sin embargo, una pieza clave en este rompecabezas que puede ser el factor de desequilibrio: la candidatura del Morena y sus aliados en Guadalajara, una incógnita que se abrió cuando el rector de la Universidad, Ricardo Villanueva Lomelí, dejó ver que no competiría.

Más allá de rollos y discursos sobre el amor a la Universidad por parte del gobernador Enrique Alfaro, la jugada del presupuesto constitucional para la UdeG anunciada en diciembre no parece haber tenido otro fin que sacar al rector de la candidatura de Morena. Sin Ricardo Villanueva en la boleta, MC aumenta sus probabilidades de ganar Guadalajara y por lo tanto la gubernatura. Visto desde otro punto de vista, Morena necesita una buena candidata o candidato en Guadalajara para ser competitivo por la gubernatura. Hoy por hoy, con Villanueva fuera de la ecuación, no tienen a ese personaje.

Los sospechosistas sostienen que el acuerdo del presupuesto universitario va más allá de lo local, que implica un pacto nacional entre los naranjas y los morenos para respetar Jalisco para MC. Aunque cosas peores hemos visto, un acuerdo así tiene poca lógica política. Para cualquiera que quiera ganar la Presidencia, Jalisco es un Estado fundamental. No sólo porque es el tercer padrón electoral del país, sino porque en los dos primeros, el Estado de México y la Ciudad de México quien los gane, Claudia o Xóchitl, lo hará por un margen muy pequeño. En Jalisco la candidata del Frente tendrá no sólo los votos de la Alianza, que en la última elección federal fueron una tercera parte del total, sino una buena parte del voto útil de los naranjas. Así, la principal interesada en tener una candidatura competitiva y que arrastre en Guadalajara es la propia Claudia Sheinbaum.

La candidatura de Morena en Guadalajara es la pieza que falta para armar el rompecabezas en Jalisco. Los ojos están puestos en el sector empresarial. La grilla sigue.