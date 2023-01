Mientras a nivel federal la elección de 2024 se prevé como la gran polarización entre Morena y la Alianza, en Jalisco el juego pareciera ser sólo entre Movimiento Ciudadano y Morena. Pareciera que los otrora partidos dominantes, el PAN y el PRI, sólo ven los toros desde la barrera de sol. Por más que sus dirigentes estatales, dos jóvenes mujeres, se empeñan en hacer parecer que son algo más que un recuerdo, en la práctica nadie las ve ni las oye. La crisis de cuadros políticos no significa que estos partidos no tengan una base social y un voto duro que está ahí, y que si lo riegan con el discurso correcto puede volver a crecer, quizá no para ganar, pero sí para incidir en el resultado final.

Movimiento Ciudadano en Jalisco se nutrió de los cuadros del panismo. Tras la crisis de 2012 en que una buena parte del gabinete de González Márquez se fue a la campaña de Alfaro y que el panismo tradicional hizo una especie de huelga de manos caídas para no apoyar la candidatura de Fernando Guzmán, identificado con los grupos de extrema derecha, el PAN no volvió a levantar cabeza. Perdió el Gobierno frente al PRI en aquel año y pasó de partido gobernante a una decreciente tercera fuerza electoral. Al PRI le bastó un año de regreso a la gubernatura y a la Presidencia de la República para recordarle a los ciudadanos por qué el partido emanado de la Revolución ya no tenía sentido: de aquel derroche de sabiduría política que era el partidazo sólo quedó la corrupción.

Hoy estos partidos vuelven a existir a nivel nacional y en Jalisco gracias a que el Presidente los ha convertido en su némesis. Y ese es justamente el problema de MC en Jalisco: todos los días en la Mañanera el Presidente hace la campaña de la Alianza, todos los días recuerda, para mal por supuesto, al PAN y al PRI, e invita a sus opositores a votar por ellos. La víctima colateral de esta polarización es MC.

En la elección intermedia de 2021 en Jalisco los naranjas tuvieron un gran resultado con sólo una tercera parte de los votos. En una elección polarizada es más fácil que crezca la Alianza, en detrimento de MC, o Morena arrastrado por la elección nacional. Desde ya algunos panistas se aprestan a negociar la elección y a administrar la derrota: así lo han hecho, con mucho éxito para ellos, en los últimos 12 años. Las grandes dudas son hasta dónde meterán la mano los comités nacionales de PAN y PRI, pero sobre todo qué tanto tienen para ofrecer a los mercenarios blanquiazules los dueños de MC en Jalisco, pues tras nueve años de la gran victoria de 2015 son ya un partido con cuadros en edad de merecer y hambre, mucha hambre, de poder.

