No eres tú, son los datos, podríamos parafrasear para explicar a quienes nos gobiernan en Jalisco que hay algo que no está bien. Que no son ganas de fregar ni de que le vaya mal al Estado, como le gusta repetir al gobernador, sino un problema que no nos da respiro: la inseguridad

La semana pasada, la 42 del año, fue la más alta en incidencia de muertes violentas en el Estado. Del 10 al 16 de octubre, 59 personas fueron asesinadas en Jalisco, un promedio de 8.4 al día (en El Salvador, considerado uno de los países más violentos del mundo, el promedio es siete). Fue una semana excepcionalmente violenta y la tendencia en este año es al alza. El dato más triste es el número de desaparecidos: Jalisco es líder nacional con más de 13 mil en lo que va del sexenio, casi el doble que Ciudad de México, que tiene una población similar.

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, se refirió a Jalisco, junto con Michoacán y Guanajuato, como “el paraíso de la incidencia delictiva”. Más allá de lo extraño de la metáfora -llamar paraíso al lugar donde los delincuentes tienen más capacidad de acción-, el dicho contrasta fuertemente con el discurso del Gobierno estatal. No podemos decir que el señalamiento del secretario de Gobernación tenga un trasfondo partidista, pues mencionó a un Estado gobernado por Morena, otro por el PAN y otro por MC. Se trata más bien de una articulación regional del crimen organizado.

Ningún Gobierno, del partido que sea, ni por valiente que el gobernador presuma ser, va a resolver el problema de seguridad en un sexenio. Lo que tenemos que exigir a las autoridades, las actuales y las que vengan, es que comiencen por decirnos por qué pasa lo que pasa, por qué en Jalisco el crimen organizado tiene una fuerza mayor que en otros estados; qué características tiene la economía de Guadalajara que los criminales pueden lavar dinero con mayor facilidad y frecuencia que en otras ciudades (la mitad de las empresas señaladas por el departamento del Tesoro estadunidense en los últimos años tienen domicilio fiscal en Jalisco); qué sucede en el territorio que los grupos armados se pueden mover con mayor facilidad que en otras regiones; qué pasa en el Poder Judicial y la Fiscalía que los criminales se sienten, y son, más impunes.

Roma no se hizo en un día. El paraíso de la incidencia delictiva tampoco; lo que estamos viviendo es el resultado de años de impunidad y connivencia entre las instituciones y el crimen organizado. En cualquier caso, lo que está claro es que no es negando el problema como lo vamos a resolver.