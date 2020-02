Diario de un snob

*Celebrando el 80 aniversario de GILDA CRUZ ROMO.

*La última gran DIVA del Bel-Canto que ha dado México y Guadalajara al mundo.

*Considerada una de las grandes voces del siglo.

*Inolvidable su interpretación de “Turandot” en el “Degollado” en 1984.

*Gracias por hacer de este mundo algo más bello con su voz.

Y cuando pensamos en la ÓPERA inmediatamente viene a nuestra mente momentos inolvidables de lo que para nosotros siempre ha sido EL MAYOR ESPECTÁCULO Y EL MÁS COMPLETO... convergen las grandes orquestas, grandes voces, ballet, vestuaristas, diseñadores, escenógrafos, coreógrafos, iluminadores, pintores... ¿qué más pudiera decir? TODAS las bellas artes en un solo espectáculo en donde muchas veces lo sublime, lo mágico, lo inexplicable logran crear ESO que exalta tanto los sentidos que pareciera irreal. Hasta hace no mucho tiempo Guadalajara contó con una y hasta dos temporadas de Ópera con al menos tres puestas en escena de diferentes piezas cada una. Hoy en día sobran escenarios... pero faltan precisamente esas temporadas fijas que lograron poner a nuestra metrópoli en la escena y el circuito de la Ópera Internacional. Mucho de esto debido a la tenacidad y trabajo de gentes como TERE CASILLAS, MARTHA GONZÁLEZ de HERNÁNDEZ ALLENDE, y toda una nómina de tapatíos cultos entre empresarios y políticos que a través e donaciones hacían posible traer espectáculos de primer orden internacional, y voces inolvidables que aún hoy resuena el eco de sus noches triunfales… una de ellas la gran GILDA CRUZ ROMO, soprano tapatía que iluminó con su presencia y embelesó con su extraordinaria voz no solo el “Teatro Degollado” o “Palacio de Bellas Artes”... sino la “Metropolitan Opera House” de NY y los principales escenarios en Londres, París, Milán, Florencia, Viena, Buenos Aires, Tokio, Barcelona, Moscú o Johannesburgo, o aquella fabulosa “Atila “ en Chicago... literalmente no hubo escenario importante que no haya pisado y teniendo como contrapartes las grandes figuras masculinas como PAVAROTTI y desde luego PLÁCIDO DOMINGO con quien protagonizo a la Desdemona en “Otello” que se televisó en vivo desde el MET de NY a más de 100 ciudades de los USA, Canadá y México en 1979. Esa misma temporada tuvo el privilegio de interpretar “Aida” en el mismo MET de NY y sabiendo de la conmoción que estaba causando la diva tapatía, el entonces Presidente de los USA, Jimmy Carter, movió fechas de una visita de Estado para volar de Washington a La Babel con su familia a fin de escucharla cantar... ¡y después pasar a su camerino a saludarla! Así como suele suceder en esta GUADALAJARA “donde se hace tan poco y se critica y se infamia tanto”, (Fernando González Gortazar dixit con justa razón). Y en donde la ENVIDIA es moneda de uso corriente, el ochenta aniversario de la eximia GILDA CRUZ ROMO ¿casi pasa inadvertido aun para las autoridades culturales?... Sin considerar que es por mucho la ÚLTIMA GRAN DIVA en toda la extensión de la palabra que ha dado México y Guadalajara. Voces magníficas las hay pero el concepto de DIVA abarca no solo una buena voz sino presencia, personalidad, magnetismo, majestad, saber actuar y mucho profesionalismo. A GILDA tuvimos en suerte conocerla pues como amiga que fue de ROSA MARÍA PARTIDA, mezzo-soprano y contralto a la postre muy querida tía nuestra, la recordamos en la época que personificó “Turandot” en una mágica noche en el “Degollado” con un montaje y un lujo jamás visto ni nunca superado que hizo que el público casi enloqueciera con su voz y su regia presencia. Por increíble que parezca la Opera Estatal de VIENA en su boletín mensual recién publicó la noticia del 80 cumpleaños de GILDA y lo paradójico que en su país (que sepamos) no se hizo comentario alguno. Cuando ya se debiera estar preparando un gran homenaje en su honor. Actualmente vive retirada de los escenarios en San Antonio Texas, confiesa que le hubiese gustado cantar al lado del gran tenor JAMES MC CRACKEN desde que lo escuchara una ocasión aquí en México con “Otello” siendo MC CRACKEN junto con MARIO DEL MÓNACO y el inolvidable RAMÓN VINAY, tres de los mejores Otelos en la historia. Considera “Norma “ de BELLINI una de sus favoritas y se le recuerda muchísimo en “Madama Butterfly” y “Attila”. Contando con un amplísimo repertorio está considerada como una de las más grandes voces del siglo, y tan solo en el MET de NY llegó a interpretar 170 papeles protagónicos. Una auténtica DIVA en toda la extensión de la palabra... FELICIDADES POR SU OCHO DÉCADAS dedicadas a la magia y a hacer de este mundo algo mejor aportando su voz y su belleza. Para concluir, añadimos aquí una cita que la soprano BRENDA LEWIS alguna vez atinadamente comentara… “Los cantantes de Ópera no son como otras personas. Somos todos locos. Vivimos la vida como si fuese una ópera. Si alguien muere, lo hace de una forma horrible. Si se enferma es una terrible enfermedad. Nuestras tragedias son más grandes... pero, por lo tanto son MÁS grandes nuestras alegrías. Sin duda nuestro lugar está en una jaula diferente...”. ¡Y por hoy, COORTE!