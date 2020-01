Diario de un snob

• Más sobre el mundo del cine y la nobleza de Hollywood.

Y en plena época de premios “Grammy”, premios “Goya”, festivales de cine y pre-temporada de la entrega de los OSCAR, se impone seguir anotando en nuestra columna de los lunes un poco más sobre la magia del CINEMATÓGRAFO que continúa (a pesar de las series televisivas) envolviendo con su magia a más espectadores que nunca. Sigo insistiendo en un gran cine en el Centro de esta Guadalajara, que por su estupenda ubicación bien podría serlo el que años atrás se conociera como “SALA DEL ESTUDIANTE” esq. de Av. Juárez y Escorza. Esto le daría una nueva vida a los que vivimos en esta zona de la gran urbe y, permitiría un atractivo más para propios y extraños, inclusive como antes lo hubo en funciones de matinee, tarde, moda, noche... y medianoche... siendo aún más rentable. Añoramos muchísimo las salas como Cine del Bosque y la propia que existió sobre Av. Vallarta dos cuadras al poniente de Av. Tolsa (Díaz de León)... ya no digamos el REFORMA… en Escorza y Pedro Moreno... Proseguimos aquí un poco más del tema de la llamada “Nobleza” Hollywoodense o la Aristocracia del mundo del Cine que curiosamente muchísimas cintas de entre los 1910 y la llegada del cine “hablado” en 1930 fueron hechas, actuadas, producidas y hasta costeadas por mexicanos la mayoría hoy en el baúl de los olvidos... CÉSAR ROMERO... LUPITA TOVAR (al casarse con Paul Konher, Susan la hija de ambos siguió en el cine)... el gran GILBERT ROLAND... desde luego JOSÉ MUJICA... o el mega-astro RAMÓN NOVARRO quien al morir RODOLFO VALENTINO vino a llenar ese hueco. Pero si algo realmente latino explotó fue la llegada de LUPE VELEZ, bellísima y por supuesto DOLORES DEL RÍO dando —sin pretenderlo— lecciones de lo que era tener CLASE y ESTILO elegantemente ataviada y casada con CEDRIC GIBBONS cuya casa en Santa Mónica era el rendez-vous de todo aquel que figurara en Los Ángeles. Sin duda aristocracia de sangre y de la inventada como lo fue la nobleza del cine, aunque no exenta de grandeza y espectacularidad... imposible tratar tantas figuras que en su tiempo fueron DIOSES, cabe señalar al que hasta fechas recientes antes de su muerte se convirtió en un autor importantísimo, primero con sus artículos en “VANITY FAIR” y después ya como novelista de hechos reales y personajes auténticos, solo con ligeros cambios de nombre. Así DOMINIQUE DUNNE saltó de gran personaje del cine como guionista y productor en Los Ángeles, a gran escritor en NY donde lo conocimos y bien. Por cierto, amigo de juventud del último esposo de esa GRAND DAME tapatía como lo es DORIS ROSALES CUNNINGHAM. Este personaje y su esposa LENNY fueron auténticos y elegantes anfitriones de lo más exclusivo de Hollywood, tanto en su casa como cuando abrieron un club: THE BISTRO en Beverly Hills organizando las más selectas fiestas y cocteles. Ya hablaremos de MARY PICKFORD y DOUGLAS FAIRBANKS... o de los primeros “mogulls” como LOUS B. MAYER o SZELNICK… HOWARD HUGHES y más... o de grandísimas figuras en verdad elegantes y de un gran nivel como GREGORY PECK (cuya hija Cecilia fue gran amiga nuestra)... o bien otro astro atemporal amigo también y ex novio de las más bellas estrellas GEORGE HAMILTON... o que decir de LIZ TAYLOR si la conocimos aquí mismo en Guadalajara en su sonado romance con VÍCTOR GONZÁLEZ LUNA y ya después en Los Ángeles la saludábamos en la gala anual de su FUNDACIÓN para recaudar fondos para la investigación del HIV con otro gran amigo DR. GOTTLIEB... de GRETA GARBO se ha escrito tanto que sería reiterativo más vale la pena destacar que MARÍA FÉLIX se le “cuadraba” a muy poca gente... una de ellas la GARBO... esta a su vez admiraba la belleza de DOLORES DEL RÍO y hasta se decía que estaba enamorada de la bella morena aristocrática de Durango... por su parte se decía lo mismo de MARLENE DUETRICH quien conoció a DOLORES y a su prima la gran ANDREA PALMA... y saltándonos de época y volviendo al tema de la más gran DIOSA del cine encontramos una nota de lo que ha sido aún para los tiempos actuales una de las más grandes fiestas dadas en Hollywood para estrella alguna... se trató de la cena y baile en honor de MARILYN ofrecida por su director BILLY WILDER en el “Rommanoff” el restaurante más elegante de la época al término de la filmación de la cinta “La comezón del Séptimo Año” y por su bien ganada interpretación y ya figurando como gran... ¡Grandísima actriz! Como siempre llegó en retardo con un entallado y escotado vestido negro que a pesar de los reclamos a su llegada TODO... pero TODO el “gran mundo” quedó mudo e impactado por su AURA y natural belleza... ni tardo ni perezoso el gran KING que también fue CLARK GABLE se apresuró a arrancar el baile con la más bella y seductora rubia de todos los tiempos, y con quien ella de muy niña y huérfana soñaba. Esa fiesta quedó grabada en los anales de la historia porque reunió al Who’s Who del cine de todas las épocas como ya nunca más se volverían a reunir... y sin saberlo la MONROE ni mucho menos intuirlo a partir de allí el MUNDO se le rindió a sus pies... Como una historia de la Cenicienta y sus tres hadas madrinas. ¡Y por hoy COOORTE!

