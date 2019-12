Diario de un snob

*Casi sin sentir llegó la temporada de la Navidad.

*¿Qué quedó de aquella “Ciudad Navideña por excelencia”?

*“Clemencia”, la novela tapatía de Navidad de Ignacio M. Altamirano.

*Peculiar similitud con “El Gatopardo” de T. Lampedusa.

*Falleció LORENZA PADILLA Y MARTÍNEZ-NEGRETE de SALCEDO.

EL GATOPARDO. La obra maestra de la literatura italiana escrita por GUISEPPE TOMASI DE LAMPEDUSA guarda cierta similitud con CLEMENCIA, ¡pero escrita casi 100 años después! Y que LUCHINO VISCONTI trasladara a la pantalla grande superando a la novela. Ambas se desarrollan en la misma época, aquella tiene por escenarios Sicilia, en muchos aspectos tan parecida con la antigua Nueva Galicia. En ambas novelas el amor es el ‘leit motiv’, la guerra... ah y un baile, en suntuosos salones allá en el Palazzo Gangi, aquí en Guadalajara en este palacio ya desaparecido de la aristocrática Calle de San Francisco.



Año con año releemos una de nuestras novelas mexicanas favoritas y, que no es otra que CLEMENCIA de IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, un indio puro chiapaneco que alcanzó la fama y fortuna aun a pesar de desenvolverse en un país y en un medio tan chocantemente racista y, en donde los blanquitos son los que aun hoy en día tienen más oportunidades de dizque triunfar. ¿Qué nos lleva a leer CLEMENCIA Y NAVIDAD EN LAS MONTAÑAS? Pues precisamente el deleitarnos con la imaginación de lo que debió ser aquella GUADALAJARA decimonónica en épocas navideñas. Y, que todavía hace 15 años algo mantenía de su esplendor nocturno y ese movimiento comercial de nuestro CENTRO... resquicios de aquel título que le impusieron por los años 60’s como “La Ciudad Navideña por Excelencia”... Ya pasaron 50 años de que se inaugurara PLAZA DEL SOL, pero entonces el CENTRO seguía siendo la atracción de grandes y chicos en estas temporadas. Como todo lo bueno que se inventa o se produce aquí, los mismos tapatíos lo acabamos echando a perder ¿por pretenciosos?... ¿por pelados?... ¿por engreídos?... ¿gringofilos?... ¿por faltos de sentido común?... Por lo que sea, pero la otra noche paseamos a pie en el Centro en pleno sábado y... la iluminación escueta de por sí y apagada ¡a las 10:30 pm! Pocos escaparates decorados y ninguno encendido. Un ambiente tan gélido y desolado como el centro de Falfurrias, Texas... Somos la imagen de las tradiciones de MÉXICO en el extranjero y también los que nos encargamos de desaparecerlas como si fuésemos el mago Merlín. El famoso PASEO ALCALDE más vacío que una corrida en la “Nuevo Progreso”... y de aquellas POSADAS TAPATÍAS tradicionales que nos tocó organizar por puro gusto lo mismo en Cd. de México como aquí está “Perla” pues no hemos vuelto a ver, a oír, ni a asistir... NO seamos CURSIS y retomemos nuestras tradiciones que esto es lo que le da categoría a un lugar, a una ciudad y más como la nuestra... Y la esquela que leímos en días pasados nos dejó pensando en esa guapa señora que fue LORENZA PADILLA y MARTÍNEZ-NEGRETE de SALCEDO quien falleciera hace unos días. La recordamos no hace mucho en el TEATRO DEGOLLADO en una noche de Opera, al lado de VÍCTOR e IRMA GONZÁLEZ LUNA, descendiente de ANA PALOMAR y L.CORCUERA y FRANCISCO MARTÍNEZ-Negrete y CORTINA y de cuya rama provienen los RINCÓN-GALLARDO y MTZ. Negrete, ENRIQUE MARTÍNEZ NEGRETE esposo que fue de ANA MARÍA CORCUERA Y RIBA... los MARTÍNEZ-NEGRETE y ORENDAIN GARAGARZA (a su vez mis amigos de juventud los Varela Martínez-Negrete, Hernández Dávila Martínez Negrete y Maytorena y Mtz. Negrete)... Los AGUILAR y MARTÍNEZ NEGRETE y ÁLVAREZ DEL CASTILLO... EDUARDO PADILLA y MARTÍNEZ NEGRETE, quien vivió en Monterrey casado con CARMEN SILVA VILLASEÑOR... ANA MARÍA MTZ-NEGRETE casada con PEPE VILLAGORDOA... XAVIER PADILLA esposo de KITTY MADERO INSUNZA... ÁLVARO MARTÍNEZ NEGRETE casado con BEATRIZ CANALES ARÁMBULA... y sus hijos ÁLVARO, DIEGO y CARLOS y muchos más. En lo que cabe a LORENZA fue hija de RICARDO PADILLA FUENTES y ANI MARTÍNEZ-NEGRETE… de PADILLA quien casara con el prominente banquero JORGE SALCEDO PADILLA... hace añales recuerdo una gran boda en El Manglar en Chapala... ¿debió haber sido la boda de LALI? Por desgracia el mundo cibernético no hizo más que alejar a la gente que nos llevábamos o al menos nos veíamos seguido en las fiestas, en aquel inolvidable sitio DISCO PATIN BIONICO los miércoles por las noches... en las entonces famosas “Noches Mexicanas del Country”... merendando en el Gemma... o en el inolvidable CLUB DE YATES DE CHAPALA, fuéramos o no socios había una especie de gusto por hacer nuevos amigos reales y ¡NO virtuales! Por cierto no hace mucho falleció PAQUITO MARTÍNEZ NEGRETE Y LAZO con quien llevamos una muy buena amistad en Cd. de México... un ser sensible y amigo como pocos. A LORENZA le sobreviven los ya citados más la rama PÉREZ-PARRA y MARTÍNEZ-NEGRETE y desde luego sus hijos JORGE, casado con FLORENCE JAVELLY AMAVET cuyas lindísimas hijas a su vez casaron ya, una de ellas ¿TANYA? con GONZALO ALTAMIRA Y CARRAL quien a su vez heredara en su momento alguno de los mejores títulos y grandezas de España que le vienen por rama paterna... Y por otro lado sus nietas las GARCIN SALCEDO, y la descendencia de estas que vinieron a ser bisnietas de la guapísima LORENZA (esperando no haber omitido a nadie)... ¡DESCANSE EN PAZ Y SENTIDO PÉSAME A SUS DEUDOS!