Diario de un snob

• Hace ya 90 años que muriera Toña Casillas

• Su novio Miguel Ahumada Jr. la asesina arteramente

• Constituyó uno de los mayores escándalos del S.XX

• Ambos formaban una guapísima pareja de entre la “ Flor y nata de la alta sociedad”

Y pocos escándalos entre la alta sociedad tapatía del pasado Siglo XX superaron al que se llevó a cabo un 28 de octubre de 1929... Pronto harán ya 90 años, casi un siglo!! Y no era para menos pues MIGUEL AHUMADA Jr. hijo del último gobernador Porfirista y aparentemente un “buen partido”(como decían las tías y abuelas de antes) da muerte a puñaladas a la que fuera su novia de años... La célebre TOÑA CASILLAS hija de un matrimonio muy honorable Don JOSÉ CASILLAS y MARÍA CHÁVEZ y compuesto de cinco hijas y un varón, todas bellas y que por años habitaron una casona en Madero y Donato Guerra enclave entonces de buenas familias en derredor de la Parroquia DEL PILAR. Así las CASILLAS CHÁVEZ aunque descollaron entre las tapatías de fines del XIX e inicios del XX no tuvieron lo que se dice “suerte ni en el juego ni en el amor”. MARIANA, MATILDE, MARÍA, TOÑA y CONCHA o se casaron y no vivieron mucho o simplemente nunca se casaron. Al mediar los “locos años 20” o la llamada “Era del Jazz” TOÑA la más popular de las hermanas y según dicen muy bella (aunque no quedan muchos registros que lo demuestren), además de pertenecer a los buenos grupos de la buena sociedad tapatía, era integrante de varias asociaciones piadosas y de beneficiencia. No había tarde de toros en que TOÑA no apareciera lujosamente ataviada cual Maja Goyesca… o bien presidiendo aquellos célebres “Combates de Flores” luciendo su garbo en carruajes abiertos o en los novedosos autos descapotables. Muchos recordaban a la pareja de TOÑA/MIGUEL como espectacular, noviando en la plazuela del CARMEN, ella impecablemente arreglada y él, guapo y distinguido tocado con un sombrero de medio lado y envuelto en aquellas elegantes capas españolas. Ya no eran jovencitos pero llamaban la atención por su distinción y clase. MIGUEL vivía cerca de las CASILLAS aunque tenía una especie de estudio de soltero en la calle de ARANZAZU (hoy Miguel Blanco, finca que aún existe) y allí es donde se citaban para tener una cierta intimidad de pareja tan difícil entonces. Una tarde del 28 de Octubre de 1929 sin más se aparece en la cantina del aristocrático CASINO JALISCIENCE el propio MIGUEL y le comenta al cantinero que acababa de matar a su novia!! A poco se encuentra a ENRIQUE “el Manis” VIDRIO y este al preguntarle por TOÑA le dice simplemente que la acababa de matar y sacando de su chaqueta el puñal ensangrentado!! Hay varias versiones del caso pero al final todas coinciden en que la noche anterior hubo reclamos, juerga con alcohol y drogas fuertes aun para los estándares de hoy, discusiones y al calor de los excesos MIGUELITO le atraviesa varias veces el puñal muriendo de forma inmediata. Ya en sus cinco sentidos MIGUEL alegó que TOÑA se había suicidado de amor!! El escándalo fue mayúsculo en los círculos más elegantes de TODO México y aun del extranjero. Al asesino de TOÑA lo recluyeron en la cárcel de ESCOBEDO (hoy Parque Revolución) y de allí se dice que lo remitieron a Lecumberri en la Ciudad de México donde “murió hacia el año de 1940”... Pero hay quien asegura que lo liberaron antes de tiempo y que huyó a Chihuahua donde su padre el exgobernador se había marchado a vivir con su nueva esposa Doña JESUSITA ROMO DE VIVAR al arribo de la Revolución... Cosa muy posible pues en aquella ciudad del Norte existen varias familias hoy en día con ese apellido e incluso con el mismo nombre... Como siempre la realidad supera a la ficción y pensar que de esto ya pasó casi un siglo el recuerdo sigue perenne en la memoria colectiva de esta contradictoria y aún bella ciudad...Y COOORTE!!