Diario de un snob

• Vivir, gozar... y padecer el Centro de la ciudad.

• Nos parece fantástica la idea de habitar el centro tapatío... pero...

• Para crear un proyecto de tal magnitud primero que nada, ¡hay que habitar en el propio CENTRO!

Hace unas semanas apenas leímos en las primeras planas de este diario que el Alcalde de esta Guadalajara anunció que tiene planeado re habitar la zona central del que fuera el CENTRO de una de las ciudades más bellas de América... Solo comparable a Sevilla, a ciertas partes de Nápoles, a ciertas áreas de Buenos Aires... y hasta a algunos barrios parisinos claro... tout proportion gardee... Hoy en día y después de los incontables fracasos que han resultado los intentos de culminar la malhadada Línea 3 del tren subterráneo... y por no citar los años que duraron las obras similares en Av. Juárez, entonces la más elegante, concurrida y animada rúa tapatía, no sabemos si quede algo, alguien o nada que pueda atraer a vivir de nuevo, ya no a las familias de tooooda la vida... vamos, creemos que ni a los teporochos... Me explico... hace años tomé la decisión de mudarme de una zona que ha venido a más como lo es Chapalita o Providencia, suponiendo que y por tratarse de la elegante Av. Libertad más tarde o más temprano si no la plusvalía de la finca antigua, al menos la calle tomaría un matiz menos deprimente, me refiero claro está a la zona de esta calle en donde se angosta a partir de Av. Tolsa sin acento, como bien dice Juan Palomar. De la antigua Tolsa a la Calzada Independencia no hay una sola cuadra que no luzca deprimente, sin machuelos, escasamente iluminada... una o dos luminarias para cuadras al extremo oscuras. En cambio, en las mismas coordenadas de las calles paralelas y hasta López Cotilla, lucen resplandecientes, limpias, iluminadas y esto motiva a los vecinos a mantener en buen estado fincas y banquetas.

Hace muchos años por la calle del Tequesquite, hoy Av. Libertad, bajó por tiempo largo el Tranvía... ¡Sí, como en Amsterdam! Lo que le daba un aire cosmopolita. Cuando a un gobernante se le ocurrió la aberración de retirar ese magnífico servicio y lo cambió a los tristemente célebres camiones con sus chafiretes incluidos, la calle comenzó su declive, inclusive desde la zona elegante de Libertad que es el bellísimo tramo de Av. Lafayette o Chapultepec a Tolsa. Los hoyancos y la contaminación pasaron a ser algo cotidiano. Ni que decir en la zona más antigua ya mencionada. Los vecinos y con razón se han incomodado una y mil veces pues a las 10 de la noche no hay una alma en la calle y los robos a transeúntes y autos están a la orden del día... y la noche.

Como poder suponer que un CENTRO del tamaño del de Guadalajara va a revivir de la noche a la mañana... En plena Av. Juárez no hay un cine más, ni un restaurante excepto CAFÉ BENITO, antiguo lar del cine VARIEDADES... no hay transporte nocturno como en las grandes capitales... las aceras y escaparates lucen en tinieblas... de que nos sirve un CENTRO ciertamente limpio en algunas zonas... si no hay nadie caminando por la noche. Farmacias no las hay salvo una o dos, al igual que algunos bares de mala muerte... y lo peor es que las antiguas casonas en su mayoría deterioradas se utilizan como casas de huéspedes modestas... Con qué recursos se pueden rehabilitar y con qué confianza los dueños de las mismas podrán alojar a sus habitantes de paso... Si las nuevas leyes ATROPELLADAMENTE pueden ejercer el malhadado despojo citado y autorizado como LEY DE LA SELVA, si uno de los huéspedes comete un delito aunque sea de carácter accidental o supuestamente alguien juzgue como delito algo que no lo es, me refiero claro a la delirante ley de EXTINCIÓN DE DOMINIO que como bien señala en el Diario EL FINANCIERO su propio director... no es sino una artimaña y capricho más para despojar a cualquiera bajo mil pretextos... de bienes muebles e inmuebles, sin llevar a cabo un juicio como en todo país civilizado... Esto que alguien nos lo explique, pues la poca vida que hay en el CENTRO es gracias a estudiantes, agentes viajeros, que toman habitaciones en estas casonas... al igual que los programas de B % B... como funcionaran... entretanto se cae a pedazos SAN FRANCISCO y ARANZAZÚ, las que fueran no solo las iglesias más aristocráticas y sede de la religión y el saber... sino en su hoy polvorienta plaza están enterradas las grandes figuras que dio la capital de la NUEVA GALICIA en entre los siglos XVI al XVIII... Antes de que se inhumaran los cuerpos en los panteones. Así pues, mientras Av. LIBERTAD sirve como patio tarsero de Av. DE LA PAZ y de las calles paralelas hacia el Norte... dos símbolos de la civilización en forma de Iglesias lucen como fantasmas de otro tiempo... Triste historia la de nuestro antes animadísimo Centro, sala de recibir y de presumir... Ya con que restituyeran un café que tomó una identidad singular como lo fue el de las SOMBRILLAS se daría un pequeño, pero firme paso para alegrar esa bella plaza... Y por hoy, cooooorte.