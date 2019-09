Diario de un snob

• HACE YA 110 AÑOS QUE SE CONSTITUYÓ EL “GUADALAJARA COUNTRY CLUB”

+AL PASO DE LOS AÑOS VINO A SUBSTITUIR AL EXCLUSIVO “CASINO JALISCIENSE” Y AL “CLUB ATLAS”

+DOS SENSIBLES FALLECIMIENTOS: EL NOTABLE HISTORIADOR GUILLERMO GARCIA OROPEZA Y SENEN ORENDAIN

Y pasaron ya 110 años desde que se constituyera el hoy muy célebre “Guadalajara Country Club”, que vino en alguna forma a substituir al “Casino Jalisciense”... y antes de este, al “Casino Cosmopolita”, del que se sabe muy poco pero tuvo que ser lo bastante elegante e importante pues tuvo su vajilla inglesa propia en blanco y verde, con las iniciales del mismo en un bonito monograma. Así también el entonces muy elegante “Club Atlas”, ubicado en lo que fue por siglos el famoso “Paradero” de caballos camino al pueblo de recreo de San Pedro Tlaquepaque, al paso del tiempo perdió el brillo social que mantuvo por muchos años. Hoy es un club deportivo con varias sedes y que posee un muy tradicional equipo de futbol. Curiosamente, el más tapatío de los clubes sociales como deportivos se formó por una curiosa mezcla de personajes extranjeros y unos cuantos locales. Ante el notario público Don HOMOBONO DÍAZ un 18 de Septiembre de 1909 se presentaron los Sres. SAMUEL E. MAGILL, cónsul de los Estados Unidos en esta ciudad; PERCY G.HOLMES vicecónsul de Inglaterra; acompañados de los Sres. WALTER L.KLINE, médico cirujano; ERNESTO A. WHITE, comerciante; ANTONIO PEREZ VERDIA; FRANCISCO WELZ, ingeniero electricista; el tristemente célebre MIGUEL AHUMADA Jr. (quien diera muerte a su novia, la célebre Toña Casillas en 1929); EDUARDO D. WILLING; EDUARDO CAIRE, comerciante; y TOMAS H. HUGHES, ingeniero de minas. Siendo el fin primordial el practicar diversos deportes que se comenzaron a poner de moda al arrancar el siglo y además en donde se pudiesen reunir los muchos extranjeros que de manera eventual o en forma más fija vivían en esta urbe. Quién iba a suponer que al paso de los años, por motivos diversos (supongo que entre estos la Revolución de 1911), un año después se inauguraban solemnemente las muy sobrias instalaciones en la muy nueva Av. Vallarta, y en la cual no figura ninguno de los que originalmente habían constituido el acta ante el notario DÍAZ. Este se encontraba donde hoy vemos un centro comercial (Centro Magno) y anteriormente había sido sede de la famosa CASA LOYOLA, de tantos recuerdos para los tapatíos que hoy ya son abuelos y hasta bisabuelos. Al correr de los años y al volver a sus sitios de origen los extranjeros que formaron el primer grupo de accionistas, el Club paso a manos locales con aparente gran éxito, pues la cercanía a las famosas COLONIAS residenciales del Poniente (Francesa, Americana, Reforma, Lafayette), evitaban que trasladarse hasta el Paradero para practicar algunos de los nuevos “sports”, como el futbol, el Lawn-tennis o la equitación. Al igual los famosos Tes-Danzantes que se llevaban a cabo con regularidad en el ATLAS se comenzaron a organizar en el recién fundado COUNTRY CLUB y poco después se instauró un frontón que no tuvo muy larga vida. Ya en épocas más o menos recientes y cuando a la Av. Vallarta y zonas aledañas se había mudado la mayor parte de las “familias conocidas”, se cambió el Club a lo que había sido (y era aún) la HACIENDA DE LA PROVIDENCIA de Don MANUEL ALDRETE Y ESPINOZA DE LOS MONTEROS en 1942.Para despedirse de la original sede se llevó a cabo una serie de festejos tanto sociales como deportivos, culminando con un muy comentado encuentro de frontenis con participantes foráneos, en donde Don BENITO ALBARRÁN Sr. ofreció un coctel de carácter informal pero muy concurrido. Ya en su nueva y entonces muy lejana ubicación se creó el campo de golf, anunciado como el mejor de todo el país, boliche, salón de baile, baños y lockers para damas y caballeros; picadero de caballos, frontón, tenis y por supuesto un muy concurrido restaurante y cantina. Sin faltar desde luego el “Tanque de Natación” como se le llamó siempre a las albercas o piscinas… y aun las gentes “toda la vida” como SUSANA VEREA le seguía llamando el “tanque” a la alberca de su bella casona. El diseño del nuevo Club corrió a cargo de ENRIQUE DE LA MORA y PALOMAR, la construcción la llevó a cabo NACHO DIAZ MORALES y la aprobación bajo el Ing. CARLOS UGARTE y el diseño del campo de golf fue obra de JOHN BREDEMUS, especialista en el tema y dadas las características del terreno, se planeó con la inclusión de 18 hoyos; viniendo a sumarse a los 3 únicos clubes que los tenían: el CHAPULTEPEC, el CAMPESTRE DE CHURUBUSCO y el CLUB DE GOLF MEXICO estos en la Ciudad de Mexico. Pronto se organizaron lo mismo torneos por invitación de golf y de Lawn-tennis, que bailes, tertulias y tés. Ya para 1947, año en que toma posesión don JESUS GONZÁLES GALLO como gobernador de Jalisco, le es ofrecido un elegantísimo lunch a Doña PAZ GORTÁZAR DE GONZÁLEZ GALLO en las terrazas del nuevo y exclusivo club asistido por 300 señoras de la mejor sociedad, tanto de esta ciudad como de la entonces llamada “capital de los palacios”... así vemos en una imagen a una aún joven y elegantísima PAZ, tocada por esos sombreros que le diseñaban en exclusiva las famosas MEDRANO, unas señoritas tapatías que en su “atelier” de Ciudad de México atendían a la clientela más CHIC y selecta de todo México. No por nada y al paso de los años Doña PAZ constituyó el prototipo de la elegancia y la distinción que solo la dan no el dinero... sino la buena cuna, la educación y el “peerage” como dirían los ingleses. En la nueva sede y alrededor del club se comenzó a fraccionar y a construir nuevas residencias, etapa en la que entra la notable familia URREA...pero de esto y más continuaremos en otra de nuestras crónicas. Antes de concluir, estuvo de paso por esta metrópoli la muy querida amida DIANA REDO hija de DIEGO el mayor de los REDO HOEFFER, quién habitualmente vive entre Hermosillo Sonora y Ciudad de México, recibiendo muestras de aprecio del nutrido grupo de amigos que la queremos. Y resulta imposible omitir el fallecimiento de GUILLERMO GARCIA OROPEZA escritor de altos vuelos y cronista sobre esta ciudad, a la que amó... y el deceso también de SENEN ORENDAIN descendiente de los auténticos ORENDAIN de toda la vida casado en segundas nupcias con ese encanto de señora que es ELENA OYARZABAL, viuda que había sido de PEDRO GORTÁZAR HIJAR, y madre de nuestros amigos ELENA casada con CARLOS MARÍN... KIKIS casada con MAURICIO MARTÍNEZ CAMARENA, PERICO, PABLO (olvide los nombres de sus consortes) y por ultimo EDUARDO (Guado) casado con la adorable KARINA MICHEL LEAÑO...a ellos, como a la familia de los GARCÍA OROPEZA nuestro sentido pésame...!! Y por hoy CORTE...!!