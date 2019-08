Diario de un snob

*Grandes ciclos y movimientos de la música moderna.

*¿Es que existieron de forma espontánea?

*Al parecer hasta la llegada de la música electrónica estos se dieron más o menos “al natural”.

*El Rock and Roll de los 50’s/60’s... el Rock y el Twist & Shout de The Beatles... el Rock de la “Era de Acuario” en Woodstock.

*Y la avasalladora invasión de la música DISCO con su magna “catedral”, el “STUDIO 54” de NY y el Pallace... en París.

La otra noche de lluvia mientras me disponía a ordenar libros y papeles me topé con discos acetatos, de aquellos Long Play o Larga Duración y los EP o sencillos que por décadas nos acompañaron en la infancia y primera juventud. Sumando y restando (aunque jamás pude aprobar la clase de aritmética y geometría) saqué en conclusión que de forma espontánea, o manipulada, los GRANDES movimientos musicales de la llamada MÚSICA MODERNA se ha venido dando en fechas casi tan precisas que puede sonar un poco increíble para que se hayan dado semejantes movimientos que cambiaron al mundo entero... Así 1954/1955 BILL HALLEY and his COMETS lanzan ROCK AROUND THE CLOCK tema de la cinta “SEMILLA DE MALDAD” (que muy niños vimos creo en el Cine Latino) ese mismo año/s el Cor. PARKER lanza al ruedo al más grande personaje del Siglo XX (junto con James Dean y la adorable Marilyn)... A decir de los jóvenes de la época que la escucharon por vez primera aquí en RADIO JUVENTUD, nos legaron a comentar que fue como un shock eléctrico... el sentir la fuerza de PRESLEY al cantar... pero... no es sino hasta AQUEL VERANO DEL 1959 cuando se estrena “KING CREOLE “ o más bien “PRISIONERO DEL ROCK N ROLL” que “la ruquiza/momiza” toman en serio -ahora sí- a la JUVENTUD... después de aquellas memorables premieres en Cd. de México... en el cine Las Américas, aquel movimiento ya NADA lo podía parar pues todos los niños “popis” como los de las barriadas se enfrascaron en una especie de hermandad para ver al REY... hubo un par de incidentes que PARMENIDES GARCIA SALDAÑA (el ÚNICO y gran PAR) narra en uno de sus cuentos cortos. La retrograda policía de la época no supo cómo actuar y prohibió, así cualquier cinta o espectáculo donde hubiese música de Rock. Aquí en GUADALAJARA, tan bipolar como suele ser esta urbe, ¿nunca hubo incidentes de la peligrosidad? De los “rebecos” de la “capirucha”... Aquí por años se exhibió todo lo que allá les negaron, excepto la música de la radio y las tardeadas fresa-juveniles de 5 a 10 o de 6 a 12 de la noche... Allá como acá las fiestas y la radio no dejaron de sonar... con las baladas y covers hasta que en 1964/65 (10 años exactos más/menos) estalla la OLA INGLESA con THE BEATLES como una explosión nuclear... Y una vez más en “la capital” (¿capital de qué?) se corre el rumor de que vendrían a cantar y que no les dieron visa de entrada jajaja una ocasión ANGÉLICA MARÍA, la gran y adorable estrella y sin par de talentosa me contó cuando los fue a ver cantar en Madrid y le hicieron pasar a saludarlos... Pero todo sigue su marcha y ese mundo que ya en 1968 parecía que estallaba de violencia V.S. los jóvenes sucede el milagro del gran CONCIERTO DE WOODSTOCK en un pueblecito de la Costa Este americana al lado de New York... convocando a 500,000 jóvenes de manera absolutamente espontanea. Ya no eran las baladas de los HERMAN HERMITS sino un ROCK que había tenido mucho de inicios en aquello que llamamos SAN FRANCISCO... FLOWERS IN YOUR HAIR y el movimiento Hippie de la California... 10 años después de que a ELVIS y toda la enorme nómina de jóvenes artistas por fin habían sido tomados en cuenta... (en el 1972 nuestros cuatachos NEGRO y PONCHO LÓPEZ-NEGRETE y RÓMULO O’ FARRILL lanzan el Festival Avándaro... pero esto es historia aparte)... Han de pasar exactamente 5 años para que surgiera otro GRANDÍSIMO movimiento del cual tuve la gran suerte de formar parte: LA MÚSICA DISCO tan menospreciada en su tiempo y que hoy se sigue escuchando aquí y allá... ¿quién hizo el milagro? Sin duda BARRY WHITE, pues la música con el sonido MOTOWN comenzó a descollar con GLADYS KNIGHT & the PIPS entre otros... Y la pieza tal vez emblemática de esos años 1974/75 fue obra de un desconocido VAN MC COY... Llamada THE HUSTLE (aquí intitulada “el Empujón”) Y de nuevo el MUNDO MUNDIAL comenzó a bailar como no lo habían hecho desde la época del TWIST... con el HUSTLE y el BUMPIN... en varias versiones y variantes... se abre un viejo teatro en Nueva York rebautizado como STUDIO 54 y se convierte la catedral de la música y cuyo acceso era controlado por la que hasta la fecha es nuestra amiga la adorable CARMEN D’ALESSIO y al igual que el Palace en París. Un mundo de glamour, lujo y excesos que al fin y al cabo es lo que a veces le resta tedio a la cotidianeidad... aunque claro, hoy en día todo este mundo y su estilo esté ¿políticamente incorrecto? Continuaremos pues 10 años exactos de la era dorada de la música DISCO surge la MÚSICA ELECTRÓNICA o de DISEÑO... como epílogo recuerdo un spot que decía en la radio... “La MÚSICA SOUL, VÍVELA... EN DISCOTEQUE BARBA AZUL... “con la música de fondo de THE SILVER CONVENTION... y la voz de una de las muy guapas hermanas LÓPEZ AGREDANO... y por hoy, COOOOORTE.