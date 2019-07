Diario de un snob

* ¿Y quién creó la Alta Sociedad en América?

* En Nueva York hace unos 120 años a partir de un baile que da Mrs. Astor para 400.

* En México 400 años antes ya existía una Alta Sociedad bien estructurada.

* Lo mismo en la capital de la Nueva España que en la de Nueva Galicia (Guadalajara).

* Dos grandes bailes sientan un precedente en esta Guadalajara del S. XIX.

Los norteamericanos tienen muchas virtudes, entre otras saber capitalizar lo ajeno, así pues en un artículo que hace años publicara la elegante revista TOWN & COUNTRY intitulado “Who Created Society?”, el autor del mismo da “santo y seña” de lo que sucede en un famoso baile dado por la riquísima Mrs. ASTOR en su palacete en el Invierno de 1892. Una época llamada “Gilded Age” en donde Nueva York surgen nuevos ricos por doquier y los de viejo cuño llegado en el famoso Mayflower tendían a desaparecer. La mentada Mrs. ASTOR crea un parteaguas en torno a esta situación y al dar su famoso baile únicamente para 400 “happy few”, mezcla las nuevas fortunas con los llegados un siglo y medio cuando más a NY. Su eterna rival ALVA VANDERBILT no se queda atrás y ofrece poco después un baile para 1,200 invitados. Aunque para los anales de la historia social de los USA el baile de los 400 quedo marcado como si fuese un registro social del Who’s Who y hasta la fecha hay familias que hacen alusión a su ¿”linaje”? por haber sido invitados a dicha fiesta. En honor a la verdad cuando allá apenas hace 120 o 130 años se estaba estructurando una Alta Sociedad y aprendían a comer con cubiertos de plata, aquí en México ya habíamos “ido y vuelto” varias veces en temas como este. Considerando que independientemente de la Cd. de México, cabecera de La NUEVA ESPAÑA, había con la llegada de cada Virrey un gran movimiento social que no solo igualaba a las cortes europeas, sino que las superaba en lujo y boato; Guadalajara como cabecera de la NUEVA GALICIA no se quedaba atrás que digamos. Cada nuevo OIDOR, Capitán General o importante funcionario llegaba con una corte de pajes, esclavos, familiares, amigos y funcionarios de menor grado que hacían de esta Guadalajara una ciudad de CORTE, con sus intrigas palaciegas, sus personajes favoritos, sus lujos y sus miserias, sus clérigos y sus fiestas y juegos de cañas, de toros, festividades religiosas, y si no se le puede comparar a la Cd. de México, seguro estamos que no se le quedaba muy atrás. Sobretodo hemos de recordar que la famosa NAO DE CHINA (nada de Nao de Acapulco como bien aclara Jorge Palomino y Cañedo) paró en puertos Neogallegos casi 10 años antes de que nos arrebataran la concesión exclusiva para llevarse tan lucrativo negocio al puerto de Acapulco. Para entonces ya las familias tapatías de los 1570/80 poseían sendas vajillas de la tan codiciada porcelana de COMPAÑIA DE INDIAS y los más de 30 o 40 comerciantes expendían los mismo efectos de la China que del reino de Nápoles o de la propia España. Es desde entonces que nuestra ciudad se consolida como centro comercial y administrativo del confín del Nuevo Mundo. Años después el gran historiador PÉREZ VERDÍA afirma que “no había ranchero por mediano que fuera que no comieran con vajilla y cubiertos de plata pura”... Los famosos menajes de casa en las herencias nos dejan ver los utensilios comunes de las casas tapatías de todas clases sociales. Destacan en todas piezas de porcelana de la China, desde cuencos a Jarrones, platillos y vajillas completas. La plata en su momento era más barata que las piezas de loza china y la había por montones, lo mismo en marcos de algún cuadro religioso, que en candelabros y pebeteros, así como en los ya citados utensilios para el buen yantar. La eterna rivalidad entre la Cd. de México para con esta Guadalajara en nada aminoro el estilo de vida de los Tapatíos. Mientras allá se llenó de títulos concedidos a vulgares mineros, la Nueva Galicia se pobló de Hijosdalgos, con pureza de sangre siendo los auténticos nobles sin el consabido título. Todo esto sucedía hace 400 años de tal forma que mientras los hoy tan orgullosos norteamericanos de la costa Este y llamados WASP vivían como cuáqueros acá en este lado del paraíso ya se habían hecho y deshecho fortunas y estilos de vida de gran esplendor o “Grandeur”. Falta estudiar más a fondo la Guadalajara y su estilo de vida en los siglos XVI al XVIII pues seguros estamos que esta fue también una ciudad de Palacios lamentablemente no es sino hasta el final del siglo XVIII y comienzos del XIX que comienzan a llegar extranjeros y descubren una ciudad en toda forma con sus costumbres y su estilo en cierta forma cosmopolita pero diferente a la Nueva España. Las imágenes que ilustran nuestra página de hoy dan muestra cabal del lujo y exquisitez de las mujeres mexicanas y de personajes tan sofisticados como el controvertido NACHITO DE LA TORRE Y MIER quien daba por esas fechas junto a su esposa AMADITA DIAZ (la hija de Don Porfirio) un baile y cena sentados en su casa de campo para la cual se habían suscrito 1,200 invitaciones. Pero todo de una manera tan natural que la Sociedad Mexicana lo tomaba como un baile más. De su famoso BAILE DE LOS 41 es cosa aparte y pronto hemos de dar una copiosa reseña. No hemos de olvidar que en esta Guadalajara dos grandes bailes marcaron un precedente y aun superaron a fiestas similares dadas en Cd. de México. La primera la organizada por el Gral. RAMÓN CORONA y su esposa MARY MC ENTEE en el salón principal del grandioso TEATRO DEGOLLADO en Mayo de 1888, con motivo de la llegada del ferrocarril... Y la otra dada en honor del Gral. PORFIRIO DÍAZ en visita oficial a Guadalajara en diciembre de 1897 en lo que fuera el patio central de la antigua Universidad. Días después a este gran baile para 2,500 invitados, se celebra en Palacio de Minería un baile en honor de DÍAZ y las comparaciones no se hicieron esperar... Las crónicas sociales le dan un triunfo absoluto al baile ofrecido a DÍAZ aquí en Guadalajara donde la iluminación, la decoración y los servicios de cantina y el banquete, así como la elegancia y distinción de las tapatías bailando los Lanceros, las Cuadrillas, el Vals y las polcas todo en un perfecto orden y protocolo que por años sirvió de referencia... Así que dígame el lector, ¿QUIÉN INVENTÓ PRIMERO LA ALTA SOCIEDAD?