Diario de un snob

* “UNA REVISIÓN A GUADALAJARA” (Una mirada a la arquitectura de esta ciudad).

* LA AUTORÍA DE XAVIER ITURBIDE GODÍNEZ EN CONJUNTO CON LA CALIDAD DE “EDITORIAL AGATA”.

* FALLECE EN PARÍS LAGERFELD, EL ÚLTIMO DE LOS GRANDES “COUTURIERES”.

* GUARDIA NACIONAL... Y EL RIESGO DE COMITÉS VECINALES DELATORES Y CHISMOSOS, ¡COMO EN CUBA!



Si sobre alguna ciudad en México se puede encontrar más bibliografía sobre la misma, sin duda Guadalajara se lleva las palmas -claro después de Cd. de México- esto sin estar por supuesto seguros del todo que los “Apatíos” lean más de uno o dos libros... ¡al año! Sea como fuere, EDITORIAL AGATA que ya nos había deslumbrado con el libro UNA PASIÓN COMPARTIDA... ahora de nuevo nos sorprende por su calidad, como por su diseño con un nuevo título, “UNA REVISIÓN A GUADALAJARA” (una mirada a la historia de la arquitectura de la ciudad) bajo la autoría del joven Arq. XAVIER ITURBIDE GODÍNEZ quien después de egresar del ITESO estudió por un tiempo en la UNIVERSIDAD DE NUEVA YORK más conocida como la NYU, donde tomó ideas que vino a poner en práctica en esta Guadalajara, haciendo una re-visión de la arquitectura... No de lo que ya desapareció gracias a tantas situaciones en su mayoría anómalas... sino de lo que nos queda por conservar, cuidar, proteger, rescatar y restaurar, de una ciudad bellísima que no lo es más. Tristemente de manera independiente y de mi propio bolsillo al mudarme al “Centro” tras rescatar una casa patrimonial y devolverle el lustre, no solo no se da ninguna clase de facilidades o incentivos, descuentos o lo que surja en los servicios públicos... sino que hemos llegado a recibir multas o requerimientos de pago por servicios municipales que jamás contratamos o que menos infringimos. Los mismos vecinos -al menos en varias cuadras a la redonda- han venido destruyendo paulatinamente las fincas patrimoniales C.1890/1900 con el fin de convertirlas en casas de huéspedes donde ni siquiera se toman la molestia de saber a quién hospedan y menos requerir una identificación oficial. Los asaltos al alza y las agresiones también, pero nadie es capaz de por sentido común suponer que los mentados “huéspedes” puedan ser los que han venido a alterar esta zona del “casi” Centro. Ni en sueños tampoco al menos por estética colocan un farol en el pórtico de sus casas... La vida de barrio (clasemediero conste) como alguna vez la conocimos, ¡no sé dónde quedo! Tal vez en las películas de JOAQUÍN PARDAVÉ, o los SOLER. Un nuevo libro pues, sobre lo que se puede rescatar sobre GUADALAJARA no deja de ser una idea propositiva y entusiasta. Máxime que el autor se dio a la tarea de recorrer sitios que muchos ni imaginan... la fotografía en blanco y negro de lo más sobria y elegante, bien encuadrada y tomando ángulos con buen gusto. La portada del libro de 400 páginas es de la planta alta y el copete de la ventana señorial de una gran mansión que existe aún de milagro en la esq. de Madero y Colón... famosa por reunir cada Navidad a muchas familias conocidas a celebrar las nueve Posadas de rigor que su dueña SEVERITA RIVAS ofrecía a chicos y grandes... a ricos y pobres, de cuando a los criados de las casas se les trataba como familia. El libro no tiene desperdicio y su diseño lo hace aún más atractivo. EDITORIAL AGATA toma ya otro nivel... Lo expende de momento solo Librerías Gonvill. Y antes de concluir los debates sobre la mentada GUARDIA NACIONAL continúan... y en reciente sobremesa escuchamos una explicación de lo que se puede llegar a convertir y que no se nos hubiese ocurrido: en “comités vecinales” en cada cuadra, manzana o barrio que servirían para delatar sin piedad no a los delincuentes que pudieran haber... sino a quien no les “caiga bien, por envidia, por resentimiento o por lo que se tercie”... DELATORES de la peor especie humana como por años sucedió en CUBA y en otros países... el notable periodista MACARIO SCHETTINO hace un análisis en su leída columna en EL FINACIERO en días pasados sobre el peligro que esto pueda llegar a suceder en México, fragmentando así más a la sociedad. La nota triste, pero mundana de la semana fue el fallecimiento del ÚLTIMO gran “couturier” parisino... el gran KARL LAGERFELD a quien conocimos y veíamos muy seguido en LA HUNE la maravillosa librería parisina de Blv. St. Germain que cerraba o cierra entre la 1 y las 2 de la madrugada... ¡qué maravilla! Justo al lado del Café de Flore... o bien en GALLINIANI la librería de arte de la Rue de Rivoli... Amable, pero algo tímido, siempre nos saludaba aun a la distancia... Descanse en paz el gran creador que supo heredar el brillo de MADEMOISELLE CHANEL.

Editorial Agata, acaba de publicar un deslumbrante como bien diseñado libro: “Una revisión a Guadalajara” (Una mirada a la historia de la arquitectura de la ciudad), cuyo autor, el joven y talentoso Arq. Xavier Iturbide Godínez aborda un muy interesante aspecto de nuestra ciudad... no lo que ya se destruyó y que solo existe en la memoria colectiva o bien en fotografías... sino hace un recuento de lo que aún existe y vale la pena tanto rescatar como restaurar. CORTESÍA / F. Partida

Xavier Iturbide Godínez, arquitecto egresado del ITESO y con estudios también en la Universidad de Nueva York (NYU) se inspiró de alguna forma para la elaboración de este interesante libro en las notas críticas que sobre arquitectura realizara Carter B. Horsley en medios como el “New York Times”, el “New York Post” o en “The City Review”. A partir de fichas, notas, recorridos cámara en mano por la ciudad, descubre para muchos tapatíos edificios notables y hasta calles con cuadras completas que entre el mal gusto y el poco interés de las autoridades pasan inadvertidas. CORTESÍA / F. Partida