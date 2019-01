Diario de un snob

*¿Predicando... en el Desierto?

* Recién falleció Tere González-Hermosillo

* Fue -por mucho- una de las señoras más queridas de Guadalajara

* Buena amiga, inteligente, simpática y estupenda anfitriona.

* Se va así otra de las figuras sociales que salvaban esta hoy confundida urbe.

Y la otra tarde conversando al teléfono con un auténtico tapatío por los cuatro costados y, además líder (sin que el siquiera lo sospeche) social de todo México, no solo de esta Guadalajara, de la auténtica pérdida de valores, educación, sentido común, simpatía, estilo, sencillez y a la vez refinamiento del TAPATÍO de a de veras. Cierto es que la tecnología y el ciberespacio nos alcanzaron y rebasaron... Pero esto no debe -por poner un ejemplo sencillo- de dejar de agradecer un presente, de devolver una llamada, de pronto sin que haya motivo obsequiar un detalle a las gentes queridas, ya no digamos el dar las gracias cuando se es invitado a una comida, cena, coctel u lo que “se tercie” como dirían en mi rancho. Es más... ahora que el 90% de los mortales usa 24/24 los infames teléfonos inteligentes les debía aun ser más fácil precisamente el ser agradecido... pero ¡PUES NO ES ASÍ! Me preguntaba pues si valdrá la pena “predicar en el Desierto... tapatío”, para tratar al menos que las nuevas generaciones aprendan códigos a veces intangibles pero esenciales en la vida cotidiana... y, que los mayores NO olviden lo que se supone traen “en su ADN” en cuanto a lo señalado más cuando se autoproclaman “gente bien” de tooooda la vida. Esa actitud de juzgar al vecino, a los conocidos y hasta a los amigos ya hace siglos que paso de moda. La DOBLE MORAL aunque se haya inventado aquí (según cuentan…) esta tal vez bien para sitios tan “importantes” como Angangueo Torres Mochas, pero no (por piedad) para esta hoy desmesurada y confundida metrópoli y, en donde gracias a las también infames redes sociales se ha venido fragmentando y separando la de por sí fragmentada “alta sociedad tapatía” (si no estás conmigo entonces estas contra mi). Y bueno ni para que abundar en otras especialidades del menú tapatío (los saltatrancas, los envidiosos, los mochos, los soberbios, la puñalada trapera, la hipocresía, la difamación y la calumnia, lo criticón, la murmuración siguen entre el top-ten local). Si ya sabemos que la ENVIDIA aquí es la base de tantas desgracias... que “hueva” (lenguaje de hoy) seguir fomentándola y, peor aun practicándola y con más enjundia q antes gracias a las más infames aun redes sociales. Pues ni modo seguiremos “predicando en el desierto” con una o dos personas que entiendan lo que estamos queriendo explicar nos daríamos por bien servidos... Y para desgracia nuestra y de muchísimos amigos que la quisimos y tratamos falleció el mismo 24 de Diciembre, esa gran señora modelo de educación y sencillez como lo fue TERESITA GLEZ. HERMOSILLO cuyo padre fue nada más y nada menos que el GUILLE HERMOSILLO BRIZUELA y su tía la “ dogaresa” de la auténtica sociedad tapatía como lo fue la elegante LUZ BRIZUELA y ORNELAS, legendaria belleza tapatía quien llevó su vida privada a su manera sin que esto se contrapusiera con la vida social y cotidiana...¡COMO DEBE DE SER!... Tere padecía de tiempo atrás problemas de salud, no por eso nos dejó francamente en SHOCK la noticia que apenas hace unos días nos la comunicó ERNESTO SERVÍN quien fuera su gran amigo. TERE caso con el caballero ARMANDO GUTIÉRREZ MANZO y MACOUZET con quien procreara tres hijos (más nietos) que le sobreviven... a ellos nuestro sentido pésame como a sus amigas/os... VIVEKA AF TROLLE GUDEWILL, LUZ ROSALES FDZ. DEL VALLE... la adorable YOLANDA ALBARRÁN... GIOMAR VON KNBLOCK de MARTÍN DEL CAMPO... ENRIQUE ALDRETE y ANA MARI RIVAS de ALDRETE CUESTA, CARMEN G. de ARCE, CHAP y SUSANA LAMADRID... PATY URZÚA de ARCE, MAGALAS SERVIN, PITA SILVA CORCUERA, ANA MARÍA URREA y tantos más que la extrañaremos por su trato, sencillez, sofisticación, su buen gusto para recibir y cocinar, por saber ser amiga... y por dar una lección a tantísimas señoras ricas de que para tener las cualidades que menciono solo se requiere ser AUTÉNTICO y nada más. Descanse en paz mi adorada TERE.

Entre las noticias de las cuales no supimos destaca el fallecimiento de esa gran señora modelo de amistad, generosidad, lealtad y sencillez... Me refiero a TERE G. HERMOSILLO acaecida este último 24 de Diciembre. En la imagen le acompañan Fernando Partida Rocha (autor de esta columna desde hace ya casi 25 años) le sigue Giorgio Brignone, la adorable Giomar von Knoblock de Martín del Campo y de Roma el conde Raniero Orsini, amigo nuestro que en esas fechas pasaba unas vacaciones en Guadalajara. El motivo era una comida con los Martin del Campo (Diego y Giomar) y así es como recordaremos siempre a Tere... ¡sonriendo y alegre! Descanse en Paz.

Patricia Urzúa de G. de Arce como Viveka Af Trolle Gudewill de Gómez Vázquez formaron parte también del divertido y exclusivo grupo de amigos de la queridísima Tere G. Hermosillo, la que recibía en casa como pocas gentes lo hacen no solo en Guadalajara, sino en todo México... impecable menú preparado por ella, mantelería de lino bordado antiguo, vajilla “Vieux Paris”, cuchillería de Christofle... ¡Y las mejores sobremesas!