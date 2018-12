Diario de un snob

*Pasado mañana el tradicional día de Nuestra Señora de Guadalupe.

*Desde aquí felicitaciones a todas las Lupes tapatías.

*Arranca ya la temporada navideña 2018.

*La celebración de la Navidad más que nunca se debe festejarse a la mexicana.



Y, si bien antaño la temporada “navideña” arrancaba oficialmente los días 16 de Diciembre, fecha en que iniciaban las 9 posadas de “rigueur”; actualmente y, debido al desmedido interés comercial apenas inicia este mes y ya de súbito todo se vuelve navideño, no en la devoción o lo religioso, sino en lo estrictamente vinculado al comercio. Aunque ya como fecha oficial de alguna forma se ha instaurado el día 12 de Diciembre como arranque de las festividades de la natividad de Nuestro Señor Jesucristo en esta urbe que alguna vez fuera llamada también “La ciudad Navideña por excelencia”, en los lejanos y tan cercanos a la vez años 1960’s, década de brillo y esplendor para Guadalajara y todo lo que fuera jalisciense. Siendo auténticamente devotos de la Virgen Zapopana nadie nos quita el fervor por la Guadalupana pues una y otra representan sin duda el sentir y vivir de los nacidos en “este lado del paraíso”, antiguas tierras del Reino de la Nueva Galicia. Desde luego que antes de la llegada de FRAY ANTONIO ALCALDE ya existía la devoción hacia la Virgen del Tepeyac, cierto es que con la llegada del célebre y caritativo FRAILE DE LA CALAVERA esta devoción se acrecentó entre los tapatíos de antiguo y nuevo cuño. Imposible saber a ciencia cierta si FRAY ANTONIO traía la comisión expresa de acrecentar el GUADALUPISMO entre los neo gallegos a su llegada a Guadalajara en 1771, lo que sí es cierto es que en su estadía en estas tierras por 21 años dejó para la posteridad tantas o más obras públicas entre civiles y religiosas como no se ha vuelto a ver jamás... Ni en todo un siglo se han podido lograr instituciones como las creadas por el Obispo ALCALDE. Perteneciendo a la venerable orden de LOS DOMINICOS, cuya virgen titular es Nuestra Señora DEL ROSARIO, la Virgen de GUADALUPE guardaba para él un especial fervor, al punto que entre la infinidad de obras por el realizadas destaca sobremanera el Santuario de Nuestra Señora de GUADALUPE cuyas obras iniciaron en 1777 y concluyeron en 1781, según cita la notable escritora LAURA CASTRO GOLARTE en su bello libro “Noticias del Fraile de la Calavera” y, en donde hace una profunda investigación sobre el más benefactor de cuantos Obispos y Arzobispos han cruzado por la Arquidiócesis de Guadalajara. Baste recordar que el antiguo HOSPITAL DE BELÉN, la UNIVERSIDAD, el CONSULADO DEL COMERCIO y hasta la IMPRENTA fueron directa o indirectamente obras del generoso clérigo quien llega en un momento crucial y es entonces que Guadalajara se posiciona como una gran capital en todas sus facetas. Cabe señalar que las obras emprendidas por ALCALDE son de una magnificencia tal, que ni aún en la Ciudad de México existen... es que traía una orden expresa de S.M. CARLOS III para dotar a nuestra ciudad de todo aquello que por más de 150 años ¿habíamos estado pidiendo?... ¿Cuál hubiese sido el destino de esta ciudad sin el arribo del Obispo ALCALDE? El comercio en todas sus escalas había ya creado un PATRONATO en el S. XVIII, cuya titular lo es la GUADALUPANA, mismo que fue renovado en su juramento en 1898 justamente hace ya 130 años y que continúa como tal. De una forma u otra e imposible de ahondar en más detalles en tan breve espacio hemos de decir entretanto que muchísimas felicidades a todas aquellas que llevan el nombre de GUADALUPE, el más mexicano de todos cuanto hay… Al vuelo recuerdo a algunas LUPES algunas ya no están en este mundo, no por ello las dejamos de recordar, otras siguen felizmente en este... LUPE SALCEDA de SURO, portento de gran señora y digna heredera de la clase y señorío de su antepasado el CONDE DE VALLE XUCHIL, PITA SILVA CORCUERA... su hija GUADALUPE GONZÁLEZ SILVA... la inolvidable LUPE PALOMAR Y MARTÍNEZ-NEGRETE (quien junto a su hermana Margarita hacían de esta ciudad una urbe más vivible)... La adorable LUPE OYARZABAL de SARACHO... LUPE CORCUERA MARTÍNEZ DEL RÍO... LUPE MIJARES Y RINCÓN GALLARDO de LASCURAIN... LUPE HERMOSILLO PACHECO de CORCUERA y su hija LUPE CORCUERA de CRAIN... PITA CORCUERA UGARTE de LEBRIJA y su hija LUPITA LEBRIJA... La abuela de esta última LUPE CORCUERA y RIBA casada que fue con GUILLERMO SILVA CALDERÓN... LUPE ORENDÁIN GARAGARZA de FERNÁNDEZ DEL VALLE... LUPE FERNÁNDEZ DEL VALLE y ESPINOSA de RIBA... LUPE MONTELONGO de LEÓN DE LA BARRA... LUPE ESCANDÓN y LANDA de PARDO... LUPE GARCÍA SANCHO de PLA… LUPE DIPP REYES... LUPE URIBE BAEZA de GARCÍA SANCHO, madre de dos de las mujeres más bellas de estas tierras: ANA y KARI GARCÍA SANCHO... y tantas más que ajenas a modas pasajeras llevan el mexicanísimo nombre de GUADALUPE. ¡A todas ellas nuestras felicitaciones! Y ya estando en fechas próximas a la NAVIDAD es menester y hasta obligación celebrar estas festividades en el más auténtico estilo TAPATÍO de tal suerte que no hay que olvidar que es el NÑO DIOS o NIÑO JESÚS quien nos trae aquí los regalos, tanto a grandes como a los pequeños así como los deseos para un nuevo año lleno de felicidad, salud, dinero y más todo aquello que se nos ocurra(claro, si nos portamos bien) no así el cursi Santa Claus y sus nevados venados en trineo que nada tienen que ver con lo auténticamente y elegante Tapatío... y hasta la próxima ¡Cooorte!

